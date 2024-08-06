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Вертолет РФ сбили над Сумской областью: украинские силы показали мощный результат

Ангелина Подвысоцкая
6 августа 2024, 21:06обновлено 6 августа, 22:00
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Известно, что российский вертолет Ка-52 упал в Курской области РФ.
ракета, Ка-52
ВСУ сбили российский вертолет над Сумской областью / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты 6 августа атаковали Сумщину "Шахедами", баллистическими ракетами и КАБами. Украинские силы показали мощный результат. Об этом сообщает Сумская ОВА.

Известно, что уничтожить удалось не только беспилотники, но и баллистическую ракету и даже вертолет.

"Сегодня, 6 августа в небе над Сумщиной подразделениями сил обороны и безопасности было уничтожено вражескую баллистическую ракету, 2 БпЛА и один вертолет. Спасибо нашим Защитникам и Защитницам", - говорится в сообщении.

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ВСУ сбили российский вертолет
Украинские силы уничтожили вертолет РФ над Сумской областью / фото: скриншот

Российские Telegram-каналы заявляли о том, что в Курской области РФ 6 августа упал вертолет Ка-52. Известно, что есть потери в личном составе россиян и в другой военной технике.

Ка-52
Украинские силы уничтожили вертолет РФ над Сумщиной / фото: росСМИ

Вертолет Ка-52

Ка-52 "Аллигатор" (по кодификации НАТО — Hokum B) — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолёта Ка-50 "Чёрная акула", передает Википедия.

Вариант корабельного базирования Ка-52К может оснащаться сравнительно более мощным, чем большинство ударных вертолётов армейской авиации, комплексом управляемого вооружения "Гермес-А" с максимальной дальностью стрельбы 15—20 км.

Стоимость одного вертолёта Ка-52 — около 857 млн рублей (около 12,5 млн долларов).


Бои в Курской области - последние новости

Во вторник, 6 августа, российские пропагандисты заявили о прорыве в Курскую область со стороны Украины нескольких механизированных колонн. В области начался интенсивный обстрел энергообъектов и инфраструктуры врага.

В Сети ходили слухи о якобы причастности к операции российских добровольческих отрядов при ВСУ. Ни в Легионе "Свобода России", ни в ГУР на вопрос об участии в боях украинских сил Главреду так и не ответили.

Тем временем российские паблики писали о приближении к городу Суджа Курской области украинской армии - якобы подразделения "кадыровцев" просто убежали. Среди потерь страны-агрессора есть, в частности, авиация. Кроме того, по их данным, также есть потери в личном составе и другой военной технике.

В Минобороны страны-агрессора подтвердили бои. Россия направила в Курскую область резервы.

Как писал Главред, основной целью операции как раз и было заставить россиян перебросить часть своих сил в приграничную область.

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