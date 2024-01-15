Россияне сбросили бомбы на Нью-Йорк и попали в трехэтажку

Под завалами дома могут находиться пять человек.

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РФ продолжает убивать гражданское население Украины / коллаж Главреда. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Российские оккупанты вечером 15 января нанесли авиаудары по Нью-Йорку в Донецкой области. По предварительным данным, есть трое раненых.

Как сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в понедельник вечером противник сбросил на поселок две авиабомбы и попал в трехэтажку.

В доме обвалился подъезд, под развалинами находится, по предварительной информации, пять человек.

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На месте работают представители власти, спасатели и полиция - решают вопрос разбора завалов.

"Это очередная циничная атака россиян по гражданскому населению. Ее точные последствия будут известны позже", - отметил Филашкин.

Спикер ГСЧС Донетчины Станислав Балдин рассказал Суспільному Донбасс, что спасатели начали аварийно-спасательные работы по поиску людей, находящихся под завалами дома частично разрушенного обстрелом РФ.

"Привлечены девять спасателей и две единицы техники. Из-за обстрела обрушился один этаж, предварительно ищут пятерых человек. Еще опрашивают соседей относительно того, когда в последний раз они видели людей, находящихся под завалами. Также ищут их номера телефонов и другое", - рассказал Балдин.

По его словам, в доме рядом начался пожар.

Ракетные удары РФ и ситуация на фронте

Этой зимой российские ракетные удары направлены не против энергетической инфраструктуры Украины, а на объекты оборонно-промышленного комплекса, предупредили в ГУР.

Однако Россия не достигает тех целей, которые перед собой ставит. Кроме того, оружие, которое используют оккупанты, в частности "Кинжалы", является очень неточным, и гражданское население страдает от него больше всего, отметили в разведке.

При этом оккупанты все еще не отказались от идеи захватить Купянск и Купянск-Узловой. По мнению эксперта Романа Свитана, РФ задумала создать вокруг себя "буферную зону", однако ВСУ готовят ответные удары и могут уже через несколько лет позаботиться о серой зоне в 150 км в самой России.

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