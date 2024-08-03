РФ продвинулась на трех участках в Донецкой области: в США предупредили об угрозе

Российские оккупанты могут организовать окружение Сил обороны на двух участках фронта на Донетчине, считают аналитики Института изучения войны.

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Войска РФ могут попытаться окружить ВСУ в районе Зализного и Нью-Йорка - ISW / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России достигли продвижения вблизи Торецка, Нью-Йорка и Зализного в Донецкой области. Враг может попытаться организовать окружение группировок Сил обороны Украины. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что кадры геолокации за 1 августа показали продвижение россиян в центре Нью-Йорка. ВСУ могли провести успешную контратаку и захватить в плен ряд оккупантов, но подтверждения информации пока нет.

Кроме того, 2 августа кадры показали, что враг продвинулся в юго-западной части Зализного и юго-восточнее Торецка. Так называемые российские военкоры заявляли о продвижении оккупантов в Дружбе и попытке оцепил ВСУ на ограниченных позициях между населенными пунктами Нью-Йорк и Зализное.

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Согласно оценкам аналитиков, наступления РФ в Зализном и Нью-Йорке примерно в 5 километров друг от друга. В этом районе оккупанты могут попытаться организовать окружение украинских войск.

"Аналитики Института не считают, что попытка российского окружения обязательно удастся. Возможное продвижение россиян юго-западнее Зализного или севернее Нью-Йорка может привести к тому, что украинские силы будут вынуждены отойти с позиций между Зализным и Торецком", - подчеркнули в ISW.

Торецк Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

Бои в Донецкой области – что происходит в регионе:

ВСУ отбили одну из крупнейших атак оккупантов на западе Донецкой области, отметили в Институте изучения войны. Россияне осуществили масштабную атаку возле Константиновки, однако украинские военные отразили нападение.

РФ перебрасывает войска на два направления в Донецкой области, сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, речь идет о районах Торецка и Часового Яра. Резервы перебрасываются из оккупированных районов Запорожской области.

Войска России пытаются подойти к Покровску и продвинулись на север к Нью-Йорку, полагают в разведке Британии. Вероятно, оккупанты продолжат тактическое продвижение в этом районе.

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