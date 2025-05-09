В ЕС ответили, есть ли шанс обойти вето Венгрии относительно членства Украины

В Евросоюзе понимают, что угроза наложения вето Венгрией вполне реальна.

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В ЕС работают над планом Б / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

Что сообщила Каллас:

Двусторонние вопросы не должны стоять на пути вступления Украины в ЕС

Евросоюз имеет планы Б и В на случай вето Венгрии

Вступление Украины в ЕС важно и для самого союза

Венгрия может наложить вето на решение о вступлении Украины в Европейский Союз, но в ЕС имеют понимание, как действовать. Об этом рассказала журналистам ЕП во время визита во Львов руководительница европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, у Евросоюза есть убеждение, что двусторонние вопросы не могут тормозить вступление Украины и европейские структуры проводят подготовку к возможному блокированию.

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"У нас есть план Б и план В. Но наш фокус - план А, суть которого - получить поддержку всех", - заявила она, напомнив, что ЕС ведет диалог с Венгрией относительно снятия вето. "Украина имеет свою домашнюю работу, и ЕС также должен сделать свою домашнюю работу. И мы работаем с венгерским правительством", - пояснила она.

Однако, если компромисса достичь будет невозможно, ЕС готов к действиям. Сейчас Каллас не готова раскрыть детали плана Б, ведь он еще в процессе.

"Процесс вступления, или, как мы его называем, процесс воссоединения - важен не только для Украины, но и для Евросоюза", - подчеркнула она.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в Евросоюз - последние новости

Накануне стало известно, что в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Ранее также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский Союз "не является хорошей сделкой". По его мнению, Украина якобы - "это не добавленная стоимость, а обязательства".

Напомним, Главред писал, что канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц выступил против вступления Украины в НАТО и Европейский Союз, пока продолжается ее война с Россией.

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Кто такая Кая Каллас? Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, пишет Википедия.

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