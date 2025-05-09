РФ надо наказать так же, как нацистов после Второй мировой - Зеленский

Россия должна почувствовать общую, и, что самое важное, все большую силу, отметил Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/rf-nado-nakazat-tak-zhe-kak-nacistov-posle-vtoroy-mirovoy-zelenskiy-10663211.html Ссылка скопирована

Зеленский призвал создать трибунал для России / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Что сказал Зеленский:

Надо сохранить Европу, которая умеет жить и отстаивает право на жизнь

Европа должна стать сильнее, способной защищать всех людей

Президент искренне поблагодарил европейских министров

Президент Украины Владимир Зеленский призывает европейские страны создать строгий трибунал для наказания России за преступление агрессии и привлечь всех военных преступников к ответственности. Об этом глава государства сообщил во время обращения в онлайн-режиме к участникам встречи министров иностранных дел ЕС, которая проходит во Львове.

"Сегодня готовится решение о новой поддержке нашей обороны - для производства вооружения в Украине - на сумму 1 миллиард евро. В целом это примерно 4 миллиарда евро новой поддержки от Европы по состоянию на сегодня", - подчеркнул Зеленский. видео дня

Президент искренне поблагодарил европейских министров за это решение.

Как отметил Зеленский, Россия должна почувствовать общую, и, что самое важное, все большую силу.

"Именно это нужно для мира. Желание завершить эту войну должно усиливаться внутри самой России и начинается оно с ощущения - ощущение того, что она проигрывает. Проигрывает от этой войны, как и должен проигрывать любой агрессор. Именно это нужно. Я прошу вас и в дальнейшем работать ради этого", - подчеркнул глава государства.

Зеленский, по случаю 80-летия победы союзников во Второй мировой войне и Дня Европы, отметил, что надо сохранить Европу, которая умеет жить и отстаивает право на жизнь.

"Мы гордимся Европой, которая не убивает. Которая является объединенной. Которая защищает международное право. Европой, которая уважает личность. И если спросить, кто эта личность, - это точно не какой-то правитель или царь. В центре сегодняшней Европы - уважение к каждому человеческому существу, к индивидуальности и идентичности каждого: характеру каждого народа, каждого человека, каждой семьи. Объединенная Европа вместе с нашими демократическими друзьями по всему миру выступает именно за это. И это нужно защитить", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что на протяжении веков Европу неоднократно потрясали и даже ломали безрассудные, ошибочные изменения.

"И сейчас, в этот переломный момент истории, жизненно важно для всех нас - для каждой нации, - чтобы Европа больше не сломалась. Не в этот раз", - призвал Зеленский.

Он добавил, что Европа должна стать просто сильнее, способной защищать всех людей на всем континенте.

При этом, как отметил президент, за войну должна быть ответственность.

"Потому что, если даже одна война останется безнаказанной, придут новые войны. Именно поэтому Путин и начал полномасштабную войну против Украины - он избежал наказания за предыдущие войны, как бандит, который ни разу не отвечал за содеянное. Этого больше нельзя допустить. И сегодня просто перед вами стоит решение. Решение создать механизм, который способен предотвратить будущие войны - через привлечение к ответственности. Решение создать трибунал. И я призываю вас предоставить этому решению вашу политическую поддержку", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессию так же, как и нацисты.

"Суровый трибунал за преступление агрессии может - и должен - заставить любого потенциального агрессора задуматься дважды. И мы можем это реализовать, если все, кто ценит человеческую жизнь, станут на ее защиту. Не только здесь, в Европе, но и в США и других странах, так же как мы уже видим здесь представителей Японии и Австралии", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил за совместную работу над созданием инфраструктуры правосудия, которая нужна, чтобы обеспечить ответственность за эту войну, войну России против Украины.

"Мы все понимаем, что впереди много работы - и политической, и юридической. Мы все понимаем, насколько сложно привести военных преступников в зал суда. Но мы уже выбрали этот путь. Россия будет привлечена к ответственности за эту войну. Это моральный долг Европы и каждого в мире, кто ценит человеческую жизнь", - констатирует Зеленский.

Санкции против России - последние новости

Ранее в СМИ появилась информация, что если страна-агрессор Россия будет уклоняться от мирного урегулирования войны против Украины, США и Европейский Союз нанесут по РФ координированный санкционный удар.

Вскоре после этого стало известно, что Великобритания вводит санкции против 100 нефтяных танкеров, которые являются основной частью "теневого флота" диктатора Владимира Путина.

Напомним, Главред сообщал, что власти Соединенных Штатов завершили разработку нового пакета санкций против России, который будет касаться банковской сферы и энергетики.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред