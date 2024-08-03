У России появились новые планы на Волчанск и Купянск: Жданов раскрыл сценарий

Накопление сил российскими войсками в Волчанске может быть частью нового плана Кремля.

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Что происходит на фронте / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: deepstatemap

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские войска активно накапливают силы в городе Волчанск Харьковской области.

В своем Youtube-канале он рассказал, что российские оккупационные силы прячут технику и личный состав в подвалах и полуразрушенных зданиях.

"Их прячут по подвалам, в полуразрушенных зданиях. Для того, чтобы начать очередную атаку, наступательные действия. Видимо, российское командование не отменило задачу захвата Волчанска для того, чтобы в дальнейшем создать там плацдарм для наступления вглубь нашей территории в направлении Купянска", - отметил Жданов. видео дня

Жданов отметил, что накопление сил российскими войсками в Волчанске может быть частью плана, который российское командование разработало еще в начале.

Какая ситуация на Харьковщине / скриншот: deepstatemap

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Какова ситуация на Харьковщине

Напомним, что РФ перебрасывает штурмовиков на Харьковщину. В операционной зоне оперативно-тактической группировки "Харьков" обстановка остается сложной и напряженной. Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Россияне хотят расширить зону контроля в Волчанске. В Волчанске враг перемещает личный состав, ведет наступательные действия с целью расширения зоны контроля в северной и центральной частях города. РФ применила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А.

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно приехал на линию фронта, провел совещание возле Волчанска. Он пообщался с военными и отметил их государственными наградами. Президент также присвоил 142-му учебно-тренировочному центру ССО почетное наименование.

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