Зеленский неожиданно приехал на линию фронта: провел совещание с ССО у Волчанска

Президент поблагодарил воинов ССО за героические операции как в тылу врага, так и при деоккупации.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-neozhidanno-priehal-na-liniyu-fronta-provel-soveshchanie-s-sso-u-volchanska-10584269.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский посетил Харьковщину / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в понедельник передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в районе Волчанска, где пообщался с военными и отметил их государственными наградами.

"Харьковское направление. Передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Район Волчанска. Честь быть сегодня здесь и приветствовать наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами", - написал он в Telegram.

Глава государства поблагодарил воинов за храбрость, героические операции как в тылу врага, так и при деоккупации украинских городов и сел.

видео дня

Как сообщила пресс-служба Зеленского, президент также присвоил 142-му учебно-тренировочному центру ССО почетное наименование "имени генерал-хорунжего Всеволода Змиенко".

Президент Украины и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака о стратегии развития ССО, о выполненных и запланированных задачах. В частности, Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологических операциях и некинетических действиях, движении сопротивления на временно оккупированных территориях и действиях подразделений спецназначения.

Помимо этого, обсуждалось дальнейшее реформирование и развитие способностей ССО в соответствии с современными вызовами и использованием наилучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Визит Зеленского в Дергачи

Кроме того, Зеленский во время визита в Харьковскую область посетил Дергачи, где ознакомился с ходом восстановления разрушенной оккупантами инфраструктуры.

"Харьковская область. Город Дергачи. В прошлом году здесь восстановили 18 домов на 250 квартир и снабдили людей укрытиями, которых раньше не было. Сейчас ведутся работы по восстановлению местной амбулатории", - написал Зеленский в Telegram.

Глава государства поблагодарил всех, кто привлечен к восстановительным работам и возвращению нормальной жизни для людей.

"Благодарю наших людей, которые защищают и оберегают свой город, свою громаду и верят в Украину", - подчеркнул президент.

Как сообщила пресс-служба Зеленского, глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, в свою очередь, доложил президенту о ходе восстановления местной амбулатории, работы по восстановлению которой планируются к завершению в октябре этого года.

В частности, он также рассказал о проекте по строительству подземных блоков областной больницы, где намерены обустроить и операционные. По его словам, всего в Харьковской области сейчас реализуют 70 проектов по восстановлению жилищного фонда и больниц. Они вошли в региональную программу восстановления, развития и поддержки систем жизнеобеспечения Харьковской области на период действия военного положения в Украине. Эти проекты финансируются из средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Во время общения с президентом люди поблагодарили за поддержку в восстановлении их жилья и выразили надежду на реализацию проектов, которые будут способствовать возвращению украинцев домой.

Что такое Силы специальных операций ВСУ ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Ситуация под Волчанском - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ под Волчанском разбили группу элитных десантников РФ. Подразделение оккупантов агрессора России на время лишилось боеспособности и не сможет вести активные боевые действия, сказал Назар Волошин.

Как сообщалось ранее, в ISW рассказали, что происходит в Волчанске. Силы обороны контролируют все подступы к Агрегатному заводу в центре города и окружили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним, группировка РФ в 30 тысяч военных завязла в Волчанске, ранее писали журналисты Forbes. При этом бойцы ВСУ разгромили в боях элитную бригаду противника. Также оккупанты попали в ловушку на химическом заводе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред