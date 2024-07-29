УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский неожиданно приехал на линию фронта: провел совещание с ССО у Волчанска

Алексей Тесля
29 июля 2024, 16:21
174
Президент поблагодарил воинов ССО за героические операции как в тылу врага, так и при деоккупации.
Зеленский
Владимир Зеленский посетил Харьковщину / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в понедельник передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в районе Волчанска, где пообщался с военными и отметил их государственными наградами.

"Харьковское направление. Передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Район Волчанска. Честь быть сегодня здесь и приветствовать наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами", - написал он в Telegram.

Глава государства поблагодарил воинов за храбрость, героические операции как в тылу врага, так и при деоккупации украинских городов и сел.

видео дня

Как сообщила пресс-служба Зеленского, президент также присвоил 142-му учебно-тренировочному центру ССО почетное наименование "имени генерал-хорунжего Всеволода Змиенко".

Президент Украины и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака о стратегии развития ССО, о выполненных и запланированных задачах. В частности, Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологических операциях и некинетических действиях, движении сопротивления на временно оккупированных территориях и действиях подразделений спецназначения.

Помимо этого, обсуждалось дальнейшее реформирование и развитие способностей ССО в соответствии с современными вызовами и использованием наилучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года.

Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Визит Зеленского в Дергачи

Кроме того, Зеленский во время визита в Харьковскую область посетил Дергачи, где ознакомился с ходом восстановления разрушенной оккупантами инфраструктуры.

"Харьковская область. Город Дергачи. В прошлом году здесь восстановили 18 домов на 250 квартир и снабдили людей укрытиями, которых раньше не было. Сейчас ведутся работы по восстановлению местной амбулатории", - написал Зеленский в Telegram.

Глава государства поблагодарил всех, кто привлечен к восстановительным работам и возвращению нормальной жизни для людей.

"Благодарю наших людей, которые защищают и оберегают свой город, свою громаду и верят в Украину", - подчеркнул президент.

Как сообщила пресс-служба Зеленского, глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, в свою очередь, доложил президенту о ходе восстановления местной амбулатории, работы по восстановлению которой планируются к завершению в октябре этого года.

В частности, он также рассказал о проекте по строительству подземных блоков областной больницы, где намерены обустроить и операционные. По его словам, всего в Харьковской области сейчас реализуют 70 проектов по восстановлению жилищного фонда и больниц. Они вошли в региональную программу восстановления, развития и поддержки систем жизнеобеспечения Харьковской области на период действия военного положения в Украине. Эти проекты финансируются из средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Во время общения с президентом люди поблагодарили за поддержку в восстановлении их жилья и выразили надежду на реализацию проектов, которые будут способствовать возвращению украинцев домой.

Что такое Силы специальных операций ВСУ

ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Ситуация под Волчанском - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ под Волчанском разбили группу элитных десантников РФ. Подразделение оккупантов агрессора России на время лишилось боеспособности и не сможет вести активные боевые действия, сказал Назар Волошин.

Как сообщалось ранее, в ISW рассказали, что происходит в Волчанске. Силы обороны контролируют все подступы к Агрегатному заводу в центре города и окружили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним, группировка РФ в 30 тысяч военных завязла в Волчанске, ранее писали журналисты Forbes. При этом бойцы ВСУ разгромили в боях элитную бригаду противника. Также оккупанты попали в ловушку на химическом заводе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Харьковская область война России и Украины Волчанск
Реклама

Главное за день

Россия попыталась сорвать спецоперацию Украины звонком в США: реакция ГУР

Россия попыталась сорвать спецоперацию Украины звонком в США: реакция ГУР

17:35 Мир
Освобождение от службы бывших "ограниченно годных" до 25 лет: заявление Генштаба

Освобождение от службы бывших "ограниченно годных" до 25 лет: заявление Генштаба

17:17 Украина
Зеленский неожиданно приехал на линию фронта: провел совещание с ССО у Волчанска

Зеленский неожиданно приехал на линию фронта: провел совещание с ССО у Волчанска

16:21 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине 9315

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине

Орбан доигрался : членство Венгрии в ЕС и НАТО поставили под сомнение 2212

Орбан "доигрался": членство Венгрии в ЕС и НАТО поставили под сомнение

В Украину идет похолодание: регионы будут заливать грозовые дожди с мощным ветром 1866

В Украину идет похолодание: регионы будут "заливать" грозовые дожди с мощным ветром

Наталья Могилевская впервые показала своего мужа Валентина 1588

Наталья Могилевская впервые показала своего мужа Валентина

Последние новости

17:56

Здоровье станет очень крепким: что нужно съесть 30 июля - приметы

17:35

Россия попыталась сорвать спецоперацию Украины звонком в США: реакция ГУР

17:31

"Изменили подход": журналист сказал, зачем РФ решила уничтожить инфраструктуру Украины

17:21

"Ничего не знаю": российская соперница Магучих отреклась от Олимпиады-2024

17:17

Необычное совпадение: Данилко проговорился, как зовут внучку Инны Белоконь

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:17

Освобождение от службы бывших "ограниченно годных" до 25 лет: заявление Генштаба

17:05

Как хранить яблоки чтобы не испортились: простой и очень полезный советВидео

16:43

За счет увеличения тарифа на электроэнергию государство гасит долги - Forbes

16:32

Не просто десятки двухсотых: в России рассказали детали разгрома "Вагнера" в Мали

Реклама
16:32

5 знаков зодиака, которые имеют качества, чтобы быть лучшими папами

16:21

Зеленский неожиданно приехал на линию фронта: провел совещание с ССО у Волчанска

15:58

Кинолог назвал самую опасную породу в мире

15:43

Увольнение Князева: активист Маселко пытался спасти судью-взяточника - СМИ

15:29

Вся в слезах: бой Билодид на Олимпиаде завершился драматическим финалом

15:26

Как почистить золото зубной пастой: простой, но очень эффективный способВидео

15:11

Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали: в ГУР намекнули на новые удары по наемникам РФ

15:09

Можно ли говорить "жара" в украинском языке: многих удивит ответВидео

15:00

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко

14:58

Могут ли военнообязанные женщины пересекать границу: в ГПСУ удивили заявлением

14:51

Журналисты рассказали о том, кто в Украине лоббирует интересы табачных нелегалов

Реклама
14:35

Ударят сильные магнитные бури, будет дождь с грозой: Украину накроет опасная погода

14:26

"Не захотела приносить эту жертву": всплыла правда о поступках Светланы Лободы

14:18

Жена командира, погибшего на аэродроме "Канатово", призвала Червинского не политизировать делоВидео

14:11

Смерть Шинейд О'Коннор: от чего на самом деле умерла музыкальная бунтарка

13:55

"Выходные были урожайными": в ГУР подтвердили поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

13:24

Это только начало: Венгрия оказалась в изоляции и раздражает всех членов ЕС

13:19

Путин пытается изменить планы Запада: в ISW описали план главы Кремля

12:39

Лилия Ребрик показала уникальные фото с мамой-красоткой

12:31

F-16 будут в Украине через несколько недель, но есть проблема с пилотами - WP

12:25

Гороскоп на завтра 30 июля: Стрельцам - срыв планов, Ракам - наплыв удачи и прибыли

12:11

Олимпийский комментатор оскандалился в прямом эфире: что он сказал

12:10

Как свежая по вкусу: изумительный рецепт дыни на зиму - без стерилизацииВидео

11:58

В Украине возросло количество нападений ядовитых пауков: что делать в случае укусаВидео

11:47

Мужчина открыл банку кукурузы 17-летней давности и удивился, увидев, что внутри

11:39

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

11:21

Позиции переходят из рук в руки: на Харьковщине идут адские бои

11:18

Оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе: в NYT раскрыли детали

10:48

Китайский гороскоп на завтра 30 июля: Козлам - риск несчастных случаев, Свиньям - любовь

10:32

Света будет больше: в ДТЭК порадовали изменениями в графиках отключений на 29 июля

10:11

Британия дала "зеленый свет": Украина будет определять развертывание Storm Shadow

Реклама
10:06

Каменских публично обратилась к крестной Алле Кудлай после ее комментария про NK

09:57

"Это - отброс": путинистка Любовь Успенская публично уничтожила Филиппа Киркорова

09:51

"Не формат ЦУМа": в Киеве охранник ТЦ выгонял посетителей с плакатами о военнопленныхВидео

09:51

"Наживаются на войне": Эрдоган сделал выпад в адрес Запада из-за Украины

09:41

Китайский гороскоп на август 2024: Тиграм - убытки, Драконам - нереальный успех

09:11

Схватила и затащила: на путиниста Тарзана напали на дискотеке

08:52

Оккупанты продвинулись в четырех населенных пунктах на Донбассе - DeepState

08:42

Около 40 БПЛА атаковали пять областей России: подробности масштабной атаки дронов

08:10

Призрак переговоров или удачный момент для поездок в Китаймнение

08:08

"Просто звезда": Алла Пугачева показала стройные ноги в экстремально коротких шортах

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять