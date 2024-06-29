Бойцы ВСУ под Волчанском разбили группу элитных десантников РФ: детали от военных

Бойцы Сил обороны Украины под Волчанском на севере Харьковской области нанесли серьезные потери 83-й Отдельной десантно-штурмовой бригаде РФ. Теперь оккупантов либо будут доукомплектовывать, либо выведут из района боевых действий, поскольку они потеряли боеспособность. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что оккупанты 83-й ОДШБр понесли тяжелые потери и не смогут участвовать в боях.
"На время они (83-я десантно-штурмовая бригада РФ) не будут активно проводить боевые действия", - сказал Волошин.видео дня
Также Назар Волошин предположил, что Россия будет перебрасывать в Волчанск боеспособные подразделения с других участков фронта.
Что происходит на севере Харьковской области – главные новости по теме:
Группировка РФ в 30 тысяч военных завязла в Волчанске, ранее писали журналисты Forbes. При этом бойцы ВСУ разгромили в боях элитную бригаду противника. Также оккупанты попали в ловушку на химическом заводе.
В Институте изучения войны (ISW) рассказали о 83-й ОДШБр российских оккупантов на Харьковщине. Аналитики утверждают, что враг действительно потерпел удар, однако заявления "преувеличены".
РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области, считают в ISW. Речь идет о Золочевском направлении. Оккупанты уже прощупали ситуацию на границе в том направлении, когда провели атаку ДРГ возле села Сотницкий Казачок.
Что за город Волчанск?
Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
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