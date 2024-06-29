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Бойцы ВСУ под Волчанском разбили группу элитных десантников РФ: детали от военных

Андрей Ганчук
29 июня 2024, 21:27
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Подразделение оккупантов агрессора России на время лишилось боеспособности и не сможет вести активные боевые действия, сказал Назар Волошин.
ВСУ, Волчанск
Бригада десантников РФ временно небоеспособна - ОСГВ Хортица / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, DeepState

Бойцы Сил обороны Украины под Волчанском на севере Харьковской области нанесли серьезные потери 83-й Отдельной десантно-штурмовой бригаде РФ. Теперь оккупантов либо будут доукомплектовывать, либо выведут из района боевых действий, поскольку они потеряли боеспособность. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что оккупанты 83-й ОДШБр понесли тяжелые потери и не смогут участвовать в боях.

"На время они (83-я десантно-штурмовая бригада РФ) не будут активно проводить боевые действия", - сказал Волошин.

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Также Назар Волошин предположил, что Россия будет перебрасывать в Волчанск боеспособные подразделения с других участков фронта.

Что происходит на севере Харьковской области – главные новости по теме:

Группировка РФ в 30 тысяч военных завязла в Волчанске, ранее писали журналисты Forbes. При этом бойцы ВСУ разгромили в боях элитную бригаду противника. Также оккупанты попали в ловушку на химическом заводе.

В Институте изучения войны (ISW) рассказали о 83-й ОДШБр российских оккупантов на Харьковщине. Аналитики утверждают, что враг действительно потерпел удар, однако заявления "преувеличены".

РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области, считают в ISW. Речь идет о Золочевском направлении. Оккупанты уже прощупали ситуацию на границе в том направлении, когда провели атаку ДРГ возле села Сотницкий Казачок.

Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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