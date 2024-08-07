РФ уничтожила 70% Торецка: в ОВА рассказали, зашли ли оккупанты в город

Российские оккупанты пытались 14 раз за сутки штурмовать Торецк и поселки Нью-Йорк и Северное, сообщил Вадим Филашкин.

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Россияне выжгли Торецк на 70% / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная бригада территориальной обороны

Несмотря на многочисленные атаки, российские оккупанты не смогли захватить город Торецк в Донецкой области. ВСУ отбили все атаки врага на этом направлении. Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

"Враг в город Торецк не зашел, его там нет. За сутки оккупант пытался 14 раз штурмовать город Торецк, а также поселки Нью-Йорк и Северное. Спасибо нашим защитникам - все атаки врага были отбиты", - сообщил глава ОВА.

Филашкин подчеркнул, что сейчас в городе находится около 3 тысяч человек, которые эвакуируются чрезвычайно медленно. Ранее в городе проживало около 5,5 тысяч жителей, но ситуация заставила многих покинуть свои дома.

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"Две недели назад там было 5,5 тыс. человек. Подразделения полиции "Белые Ангелы" вывозят каждый день, рискуя собственной жизнью, чтобы помочь нашим людям", - подчеркнул он.

По словам Филашкина, российские оккупанты уничтожили 70% Торецка обстрелами. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Торецкой городской территориальной громаде погибло 185 жителей, еще 565 человек получили ранения.

Торецк Торецк (в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался крупнейшим городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает как плацдарм для дальнейшего наступления на захваченную россиянами Горловку.

Война в Украине - ситуация вблизи Торецка

Напомним, оккупанты приблизились к Торецку, врага зафиксировали в селе Железное, которое находится всего в 100 метрах от города. Аналитики DeepState отмечают, что враг имеет тактические успехи и может попытаться войти в Торецк.

Также директор Defense Express Сергей Згурец отметил, что Торецкое направление является критическим из-за попыток врага атаковать с двух сторон - из Нью-Йорка и с направления Северное - Железное. Россияне используют железную дорогу и терриконы вблизи Железного для активизации наступления на Торецк.

Как ранее сообщал Главред, что Россия начала стремительное наступление на Торецк. На Торецком направлении идут тяжелые бои. Оккупанты уперлись в многоэтажную застройку в районе Северного, пытаясь прорвать оборону ВСУ. Примерно месяц россияне ведут активное наступление на этом участке фронте.

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