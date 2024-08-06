Оккупанты вплотную к городу: ситуация в Торецке усложнилась, продолжается эвакуация

В городе все еще остаются люди, которые надеются на стабилизацию ситуации, однако чиновник называет ее очень напряженной.

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Власти продолжают эвакуацию жителей Торецка, ведь враг уже возле города / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, Торецкого МВА

Оккупационные войска РФ продвинулись к административным границам Торецка, что в Донецкой области. В самом городе продолжается эвакуация местного населения. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Торецкой МВА Василий Чинчик.

По его словам, пока враг не зашел в сам город, однако находится вплотную к его границам. В связи с ситуацией из громады удалось эвакуировать более 3700 жителей, в том числе всех детей.

"В город он (враг - Главред) не зашел и находится вблизи непосредственно административных границ самого города", - говорит глава Торецкой городской военной администрации. видео дня

Чинчик отмечает, что на территории громады все еще остается около 3 тысяч человек, в основном пожилого возраста, которые надеются, что врагу не удастся захватить город.

"Все люди, которые остались на территории общины, вынуждены выживать в подвальных помещениях", - добавил он.

Кто такой Василий Чинчик? Василий Чинчик - глава Торецкой военно-гражданской администрации с 2020 года, а затем городской военной администрации. Чинчик до полномасштабного вторжения был также полковником Службы безопасности Украины, бывшим заместителем начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Продвижение врага в Донецкой области - последние новости

Недавно стало известно, что российским оккупантам удалось незначительно продвинуться на Покровском направлении. Но захватчикам это удалось в основном не потому, что они имеют преимущество в живой силе, а потому, что не жалеют своих людей и прокладывают себе дорогу вперед буквально из своих мертвых и раненых "товарищей по оружию".

Накануне армия РФ продвинулась в районе семи населенных пунктов Донецкой области: в Северном, Железном, Желанном, Сергеевке, Ивановке, возле Лисичного и Желанного. Кроме того, по неофициальным данным, Силы Обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2.

Напомним, в ISW проанализировали, что российские войска продолжают наступление с использованием тяжелой тактики пехоты. Оккупанты продвинулись на восток от Покровска, на запад от Донецка и в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

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