Удары по территории РФ: сделают ли они Москву более сговорчивой - политолог

Когда мы попадаем по НПЗ, складам боеприпасов, по железнодорожным станциям - это серьезно, говорит Золотарёв.

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Сделают ли удары ВСУ Москву более сговорчивой / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Удары Украины по объектам на территории России, в частности, по аэродромам или НПЗ, более сговорчивой Москву точно не делают. Но удары по НПЗ для нее болезненны. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв.

Он добавил, если говорить об ударах по аэродромам, то нужно смотреть в каждом конкретном случае.

"Когда уничтожается или повреждается А-50, а это важный для российской армии самолет, которых всего семь штук на крыле, то это очень болезненно. А вот если проделать дырки в бомбардировщике на Оленьи, и его за несколько месяцев восстановят, у агрессора таких хватает, то это другое дело. Однако есть символическое значение - мол, мы можем дотянуться и в Мурманскую область", - говорит политолог.

По его словам, когда мы попадаем по НПЗ, складам боеприпасов, по железнодорожным станциям - это серьезно. А когда сгорел самолет-другой, это кардинально ситуацию не меняет.

Смотрите видео полной беседы с Андреем Золотарёвым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Кто такой Андрей Золотарёв Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Удары ВСУ по территории РФ - что известно

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна уничтожать российские бомбардировщики до того, как они сбрасывают управляемые авиабомбы на украинскую территорию, что значительно ослабит российский воздушный террор.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие недели будет продолжена коммуникация с партнерами, в частности, с США, чтобы получить разрешение на нанесение ответных ударов по российским аэродромам, откуда запускаются управляемые авиабомбы по территории Украины.

Заметим, что недавно США предоставили Украине разрешение бить западным вооружением по приграничным территориям, однако вопрос об ударах непосредственно по стране-агрессору России все еще остается открытым. Однако бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер считает, что сейчас у Штатов есть достаточно политической воли для принятия этого решения.

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