УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Удары по территории РФ: сделают ли они Москву более сговорчивой - политолог

Мария Николишин
9 августа 2024, 11:13
90
Когда мы попадаем по НПЗ, складам боеприпасов, по железнодорожным станциям - это серьезно, говорит Золотарёв.
Удары по территории РФ: сделают ли они Москву более сговорчивой - политолог
Сделают ли удары ВСУ Москву более сговорчивой / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Удары Украины по объектам на территории России, в частности, по аэродромам или НПЗ, более сговорчивой Москву точно не делают. Но удары по НПЗ для нее болезненны. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв.

Он добавил, если говорить об ударах по аэродромам, то нужно смотреть в каждом конкретном случае.

"Когда уничтожается или повреждается А-50, а это важный для российской армии самолет, которых всего семь штук на крыле, то это очень болезненно. А вот если проделать дырки в бомбардировщике на Оленьи, и его за несколько месяцев восстановят, у агрессора таких хватает, то это другое дело. Однако есть символическое значение - мол, мы можем дотянуться и в Мурманскую область", - говорит политолог.

По его словам, когда мы попадаем по НПЗ, складам боеприпасов, по железнодорожным станциям - это серьезно. А когда сгорел самолет-другой, это кардинально ситуацию не меняет.

Смотрите видео полной беседы с Андреем Золотарёвым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Кто такой Андрей Золотарёв

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Удары ВСУ по территории РФ - что известно

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна уничтожать российские бомбардировщики до того, как они сбрасывают управляемые авиабомбы на украинскую территорию, что значительно ослабит российский воздушный террор.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие недели будет продолжена коммуникация с партнерами, в частности, с США, чтобы получить разрешение на нанесение ответных ударов по российским аэродромам, откуда запускаются управляемые авиабомбы по территории Украины.

Заметим, что недавно США предоставили Украине разрешение бить западным вооружением по приграничным территориям, однако вопрос об ударах непосредственно по стране-агрессору России все еще остается открытым. Однако бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер считает, что сейчас у Штатов есть достаточно политической воли для принятия этого решения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НПЗ Андрей Золотарев атака дронов
Реклама

Главное за день

Минус 700 авиабомб: в Генштабе подтвердили удар по аэродрому в Липецке

Минус 700 авиабомб: в Генштабе подтвердили удар по аэродрому в Липецке

10:42 Украина
"Не налет, а вторжение": к боям присоединилась одна из сильнейших бригад ВСУ — Forbes

"Не налет, а вторжение": к боям присоединилась одна из сильнейших бригад ВСУ — Forbes

10:08 Украина
"Кремль чувствует, что его боятся": Золотарев объяснил, как поведение США поощряет РФ воевать

"Кремль чувствует, что его боятся": Золотарев объяснил, как поведение США поощряет РФ воевать

10:08 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года 17086

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

Паскудные для Украины : стали известны главные требования России для окончания войны 4739

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ 4190

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ

Под Курском против россиян могла быть применена «скифская тактика»: что это такое 4105

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

Последние новости

11:55

Света не будет до 12 часов в сутки: неутешительный прогноз для украинцев

11:49

Еще и соседей будете угощать: как приготовить гору сочнейших котлет из одного куриного филеВидео

11:48

Гороскоп на завтра 10 августа: Козерогам - резкие перемены, Рыбам - обострение проблем

11:47

Путин потирает руки: в Германии выступили против помощи Украине

11:13

Удары по территории РФ: сделают ли они Москву более сговорчивой - политологВидео

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
11:12

Еще одна "народная республика": эксперт объяснил планы РФ по странам Балтии

10:51

"Это минимальная задача Кремля": эксперт назвал цель Путина в Украине до конца 2024 года

10:42

Минус 700 авиабомб: в Генштабе подтвердили удар по аэродрому в Липецке

10:25

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Крысам - сплошная агрессия, Собакам - потери

Реклама
10:22

Оккупанты продвинулись на границе Запорожской и Донецкой областей: детали от ISW

10:08

"Не налет, а вторжение": к боям присоединилась одна из сильнейших бригад ВСУ — Forbes

10:08

"Кремль чувствует, что его боятся": Золотарев объяснил, как поведение США поощряет РФ воеватьВидео

10:01

"Отрабатывают": россияне жестко атакуют Максим Галкина

09:36

Харрис и Трамп окончательно договорились о дебатах: когда они пройдут

08:56

"Это постоянный круг": Наталья Могилевская столкнулась с трудностями

08:47

В DeepState впервые показали карту боев в Курской области РФ

08:43

Операция в Курской области: в ISW описали 4 возможных сценария реакции России

08:16

"Чудом не зарезали": путинист Иван Охлобыстин набредил о том, как чуть не погиб

08:00

Неизвестный, но проукраинский: как вице-президент Камалы Харрис поможет Украинемнение

07:47

Атака дронов в РФ: в Липецке пылает аэродром, детонируют боеприпасы, объявлена эвакуация

Реклама
07:10

Загадка, которая запутает каждого: нужно найти цифру-самозванку

07:07

"Нептуны", дроны и морские БПЛА: оккупанты в Крыму пожаловались на массированную атаку

06:26

Собаку признали бешеной: как в мире отреагировали на события в Курской областимнение

04:45

Пока что Путину ничего не угрожает, он за год еще больше зацементировал систему - ЗолотаревВидео

04:00

Бананы будут свежими аж 18 дней: женщина поделилась интересным лайфхаком

03:34

Орбан маневрирует: может ли ЕС и НАТО найти управу на Венгрию - Золотарев

03:10

"Многих военных это задело": политолог объяснил инфантильность Залужного

02:38

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФВидео

02:30

Заплыв мог стать трагическим: из-за чего Зака Эфрона экстренно госпитализировали

02:02

"Чудо-машины", мопеды и велосипеды: военные рассказали, куда исчезли танки РФ

02:00

"Нужно устраивать позорище артистам": путинистка Волочкова пошла против властей РФ

01:33

"Путин увяз на украинском фронте": Золотарев оценил угрозу от РФ для стран БалтииВидео

01:15

Самый жаркий за всю историю наблюдений: ученые поразили заявлением о 2024 году

00:33

Арест Путина: Мексика официально ответила Украине на ее запрос

00:23

Делают одну гадкую вещь: как понять, что кот любит своего хозяинаВидео

00:02

Штрафы за необновление данных в ТЦК: нардеп рассказал, когда их ждать

08 августа, четверг
23:43

Новые детали разговора: Ермак рассказал, что сказал Трамп Зеленскому

23:36

Умер популярный детский писатель

23:28

Более чем в сто раз: в Минцифры назвали масштабирование производства дронов

22:57

Скрывала глаза за очками: София Ротару засветилась в ресторане – как она выглядит

Реклама
22:57

Раненого актера-воина Андрея Валенского ограбили мошенники - подробности

22:50

Будет жестко влиять на здоровье и самочувствие: страну накроет сильная магнитая буря

22:27

США "дали добро" на операцию в Курской области: заявление Пентагона

22:26

Начала переговоров с РФ на втором Саммите мира не будет: Ермак назвал другую цель

22:24

Единое правило для всех: почему в Австрии тело человека могут "выселить" с кладбищаВидео

22:24

СНГ нужно держаться вместе: Лукашенко заговорил о крахе России

22:13

"Похож на бомжа": путинист Филипп Киркоров окончательно слетел с катушек

21:49

Россияне рвут и мечут: Алла Пугачева разгромила российских пропагандистов

21:47

В РФ знали о планах атаки на Курскую область, но проигнорировало их - Bloomberg

21:40

Это гениально. Как Украина обманула Россию с операцией под Курскоммнение

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять