После передачи Украине F-16: в Госдепе США объяснили позицию по ударам по РФ

Решение США относительно ограничений на применение оружия зависит в первую очередь от ситуации на поле боя.

https://glavred.info/ukraine/posle-peredachi-ukraine-f-16-v-gosdepe-ssha-obyasnili-poziciyu-po-udaram-po-rf-10586081.html Ссылка скопирована

Однозначного ответа о разрешении на удары по РФ в США не дали / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

После передачи Украине первых истребителей F-16 спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга рассказал, будет ли принимать Вашингтон решение в пользу Украины в вопросе применения американского оружия для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Как сообщает Государственный департамент США, по словам Миллера, пока позиция Штатов остается неизменной, как и ответ на вопрос о вероятности расширения разрешений для украинской армии на нанесение ударов по военным объектам вглубь России.

"Мы продолжаем смотреть на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию с безопасностью и стараемся реагировать на их потребности", - сказал он. видео дня

Миллер пояснил, что этот процесс происходит с начала полномасштабного вторжения и до сих пор. Таким образом США принимают решение относительно оружия, которое предоставляют Украине и относительно ограничений, если таковые имеются.

Однако четкого ответа о расширении возможностей западных партнеров и членов НАТО для сбивания ракет РФ, которыми враг бьет по Украине, так и не было. Миллер лишь отметил, что такие решения должны принимать коллективно все члены Альянса.

F-16 / Инфографика: Главред

Что такое Государственный департамент США? Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789 году. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон. С 26 января 2021 г. Госдепартамент возглавляет Энтони Джон "Тони" Блинкен, пишет Википедия.

Решение США относительно разрешения для Украины на удары по территории РФ

Недавно США предоставили Украине разрешение бить западным вооружением по приграничным территориям, и вопрос об ударах непосредственно по стране-агрессору России все еще остается открытым. Однако бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер считает, что сейчас у Штатов есть достаточно политической воли для принятия этого решения.

Накануне советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан не смог четко ответить, позволит ли Вашингтон Украине использовать американское оружие для значительно более глубоких ударов по территории России.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина делает все возможное, чтобы добиться от США разрешения бить по аэродромам на территории РФ. Против российского террора готовится мощный военно-дипломатический удар.

Читайте также о F-16 в Украине:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред