Какую версию F-16 получили ВСУ, есть ли дальнобойные ракеты: раскрыты важные подробности

Украина будет пытаться привлечь больше стран к "авиационной" коалиции Запада.

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F-16 уже в Украине / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Украина получила от Запада современную модификацию американских истребителей F-16 с новейшей авионикой и радарами для наведения ракет, рассказал депутат, замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

Ожидаются другие машины от Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии.

Чернев заверил, что "ведется активная работа" по поводу привлечения к "авиационной" коалиции и других стран.

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Кроме того, Украина хочет получить от Запада и дальнобойное оружие. Таким образом, депутат опроверг слухи в Сети, мол, в ВСУ уже появилось дальнобойное оружие для поражения объектов врага.

"Мы получили современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и тому подобное. Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США. Процесс продолжается, и надеюсь, что мы увидим такие ракеты в Украине", - поделился депутат.

Важным вопросом остается также подготовка пилотов для F-16 и технического персонала для обслуживания этих машин на земле.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 в Украине - главное

В воскресенье 4 августа, в день Воздушных сил ВСУ, президент Владимир Зеленский официально представил американские истребители в украинском небе.

В конце июля стало известно о прибытии в Украину первой партии истребителей F-16. Издание The Economist, в свою очередь, уточняло, что Украине передали 10 самолетов.

Первые боевые вылеты F-16 совершили в роли компонента противовоздушных сил. Эксперты соглашаются, что в первое время истребители будут прикрывать небо в тылу, предотвращая пролеты крылатых ракет и "Шахедов", но и допускают их участие в спецоперациях по уничтожению авиации врага.

СМИ раскрыли, что на борту наших F-16 есть мощная цифровая станция РЭБ, станция фиксации угрозы о ракетной атаке, а кабина пилота покрыта золотом - это уменьшает радиолокационную заметность истребителей.

Военные надеются, что F-16 положительно скажется на ситуации на всех участках фронта войны с оккупантами России и, особенно, на самых сложных направлениях. В частности и в Харьковской области.

F-16 - основные характеристики / Инфографика Главреда

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