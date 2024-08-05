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Изменится многое: военнослужащий о первых F-16 в Украине

Daiana-Ioanna Shvets
5 августа 2024, 16:17
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Истребители F-16 серьезно усилят работу украинских летчиков.
F-16
F-16 изменят ход войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: flickr

Уничтожение российских бомбардировщиков начнется как только в украинском небе появится первая эскадрилья F-16.

Деталями в эфире телеканала FREEДОМ высказал экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Эксперт обращает внимание, что F-16 в ближайшее время не будут наносить удары по территории врага. Дело в том, что пока их у нас очень мало, чтобы использовать самолеты как бомбардировщики.

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"У нас прошла успешно интеграция ракет Storm Shadow или французской их версии SCALP EG под старые советские бомбардировщики Су-24. Они, к счастью, у нас еще работают, на крыле. То есть с чего запускать именно крылатые ракеты, у нас и без F-16 есть. Нет, к сожалению, разрешения от западных союзников. Ничего в этом плане не менялось", - сказал Дикий.

Важным моментом для защиты украинского неба, как отмечает Дикий, является именно дальность работы радаров F-16. То есть то, объясняет эксперт, на каком расстоянии они смогут видеть российские бомбардировщики с планирующими авиабомбами.

"Вот в этом плане даже появление на фронте одной эскадрильи F-16 уже может стать очень серьезным фактором. Дело в том, что в комплекте к F-16 идут ракеты "воздух-воздух". Вот есть несколько модификаций, в том числе есть q модификация AMRAAM. Ракеты AMRAAM, даже если их дадут самой старой версии, это все-таки 105 километров. Если это новая версия, то это 160 километров", - отметил Дикий.

Сейчас радиус 40 километров - это максимум для работы украинской фронтовой ПВО. Поэтому российские самолеты могут безопасно запускать планировочные бомбы с расстояния примерно 50-70 километров за линией фронта.

Но Дикий успокаивает, что с появлением F-16 с ракетами AMRAAM каждый их вылет реально станет боевым.

"Да, было бы наивно думать, что первые шесть F-16 возьмут и собьют 300 российских Су-24. К сожалению, мы не в сказке живем. Так не бывает. Но как только собьют даже первые три, это очень многое изменит... Сейчас они летают на работу, поработать. А теперь для них каждый вылет станет ровно 50 на 50", - сказал Дикий.

Эксперт убежден, что F-16 серьезно ограничат применение россиянами планирующих бомб и защитят украинское небо.

"Им придется тогда гораздо осторожнее летать, им придется 10 раз думать, какая цель стоит того, чтобы рисковать самолетом и экипажем, а какая не стоит, и так далее. То есть это то, что нам реально дают F-16. В плане же ударов по России они нам пока не дают ничего, потому что там ограничения не технические, а политические", - подчеркнул Дикий.

ф-16 f-16 инфографика
ф-16 f-16 инфографика / Инфографика: Главред

F-16 в Украине - что известно

Напомним, что 4 августа Украина получила новую партию F-16. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский, опубликовав соответствующее видео.

Еще 10 самолетов Украина должна получить до конца 2024 года, они будут компонентной ПВО. Остальные F-16 появятся в Украине в течение 2025 года.

Применение истребителей F-16 положительно скажется на ситуации на всех участках фронта. О том, как самолеты помогут ВСУ на Харьковщине рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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война в Украине F-16 Евгений Дикий
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