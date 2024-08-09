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"Путин обжегся": оккупанты не могут переломить ситуацию на фронте

Анна Косик
9 августа 2024, 15:39
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В России начались проблемы с набором солдат в армию, даже при рекордных для ряда регионов РФ выплатах.
Путин, армия РФ
Несмотря на попытки командования и власти, набирать необходимое количество желающих воевать в РФ не удается / Коллаж: Главред, фото: flickr

Российский диктатор Владимир Путин существенно увеличивает выплаты для россиян, которые соглашаются идти воевать в Украину. И хотя кое-где эти суммы достигли рекордных показателей, в армии страны-агрессора РФ начались проблемы с набором.

Поток желающих уменьшился. Не исключено, что и из-за самого Путина, который обжегся на мобилизации. Ведь после ее объявления 1,5 миллиона россиян сбежали в соседние страны и негатив от мобилизации 300 тысяч в целом был очень большой. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, возможно, сейчас Путин решил идти другим путем, а именно за счет стимулов. Кремлевский диктатор, похоже, готов увеличивать стимулирование, чтобы избежать необходимости принимать решения по мобилизации.

"У России сейчас нет численного превосходства на фронте. Чтобы его создать, понадобится не один месяц, поскольку у России, как и у нас, ограничена пропускная способность учебных центров. Соответственно, РФ не имеет возможности одномоментно взять и поставить 300 тысяч штыков в строй, чтобы переломить ситуацию на фронте. Видимо, собирается воевать в долгую", - говорит политолог.

Смотрите видео о проблемах с пополнением рядов армии РФ:

Он добавил, что остановить щелчком пальцев весь процесс невозможно, когда есть контракт, нанятые люди и закупленное сырье. Нужно и куда-то деть продукцию. Ведь если нет войны, то и не будет такого объема потребления.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Потери в оккупационной армии РФ - что известно

Напомним, Силы обороны Украины сделали невозможным проведение оккупационными войсками РФ наступления на Харьковском направлении. Поэтому теперь с военной точки зрения является бессмысленной для врага задача удерживать хоть какие-то населенные пункты, не имеющие стратегического или хотя бы оперативного значения. Кроме того, враг понес большие потери, которые перекрыть для возобновления наступления не в состоянии.

Недавно в распоряжение украинских партизан попали документы, подтверждающие потерю боеспособности 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты врага. Это касается и минометной батареи и отделения FPV-Дронов, взводов огневой поддержки, штурмовиков, морской пехоты и зенитно-ракетных отделений.

Ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ потеряла более 600 тысяч солдат. Такие многочисленные потери вражеская армия может выдерживать только за счет возможности пополнять человеческий ресурс. Однако британский полковник Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что продолжать в том же темпе компенсировать потери на фронте Россия сможет еще чуть более 2 лет.

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война в Украине Владимир Путин российские войска Андрей Золотарев
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