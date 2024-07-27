Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ

Войска РФ продолжают агрессию в Украине в частности из-за возможности пополнять свои ряды новым "пушечным мясом", однако она еще будет у них недолго.

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Враг еще недолго сможет перекрывать масштабные потери на поле боя / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ по данным разведки Минобороны Великобритании потеряла более 600 тысяч солдат. Такие многочисленные потери вражеская армия может выдерживать только за счет возможности пополнять человеческий ресурс.

Однако полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что продолжать в том же темпе компенсировать потери на фронте Россия сможет еще чуть более 2 лет. Объясняет он это 24 каналу тем, что в РФ отправляют на фронт неподготовленных бойцов.

Бреттон-Гордон подчеркивает, что без соответствующей подготовки солдаты РФ не могут проявить себя на поле боя, в отличие от ВСУ. Российские военнослужащие разве знают, как держать винтовку в руках.

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"Если посмотреть на новобранцев, которые вступают в российскую армию, это не представители богатых и элитных слоев общества, из Санкт-Петербурга или Москвы, которые уклоняются от призыва. России придется скоро начать призывать и их тоже, поэтому она не сможет выдержать войну это более 2 лет", - говорит он.

В то же время британский военный предостерегает, что даже после поражения РФ будет опасной для Украины и Запада в целом. Атаки не прекратятся не только физически бомбами, но и в других видах деятельности.

"Наступил критический момент для Украины, поэтому Запад, а особенно европейские страны, должны обеспечить ее всем необходимым для победы над россиянами в ближайшие несколько месяцев. Иначе ситуация может осложниться. Некоторые предполагают, что Трамп станет президентом США, а он и его кандидат в вице-президенты Ди Вэнс ранее заявляли, что могут прекратить поддержку Украины", - подытожил полковник.

Кто такой Хэмиш де Бреттон-Гордон? Хэмиш де Бреттон-Гордон - эксперт по химическому оружию. Он был офицером британской армии в течение 23 лет и командовал объединенным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком Великобритании и батальоном быстрого реагирования НАТО по ХБРЯ. Он является приглашенным лектором по борьбе со стихийными бедствиями в Борнмутском университете, пишет Википедия.

Потери армии РФ - что известно

Недавно в результате успешной боевой работы на восточном направлении украинские подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 2747 огневых задач. При этом российские оккупанты потеряли 1063 военнослужащих.

Ранее стало известно, что несмотря на отход из населенного пункта Крынки, на Херсонщине ВСУ продолжают выполнять задачи на Левобережье и уничтожают как и живую силу противника, так и технику.

Напомним, россияне потеряли четверть самолетов Ил-76 из-за собственной халатности. Использование некачественных запчастей вывело из строя сразу 5 бортов Ил-76 Министерства обороны страны-агрессора России.

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