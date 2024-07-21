Россияне потеряли четверть самолетов Ил-76 из-за собственной халатности

Некачественные подшипники в составе колес привело к приостановке эксплуатации четверти бортов Ил-76МД-90А, принадлежащих Минобороны агрессора РФ. Как сообщают росСМИ, главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в связи с этим.
Открыли его против руководителей Балашихинского литейно-механического завода после того, как оттуда поставили некачественные подшипники для военно-транспортных самолетов. Выяснилось, что с 2017 по 2022 год БЛМЗ закупал запчасти по поддельным документам.
Кто был их поставщиком - неизвестно. Но ущерб такими действиями завод нанес Минобороны РФ немалый. Ведь, по данным росСМИ из открытых источников, на конец 2023 года у ведомства было всего 18 самолетов Ил-76МД-90А. То есть выведено из строя около четверти всех военно-транспортных бортов такого типа.
Что известно о самолете Ил-76
Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Все кабины Ил-76 загерметизированы, что дает возможность перевозить 167 солдат с личным оружием или обеспечить выброс 126 человек десантной группы, пишет Википедия.
24 января 2024 года возле Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76.
Падение Ил-76 в январе 2024 года
24 января российские СМИ сообщили, что в Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, люди, которые были на борту, погибли. Впоследствии в РФ отметили, якобы на борту находились украинские военнопленные.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию о катастрофе самолета Ил-76 в РФ. Он отметил, что ни украинская, ни российская сторона не могут до конца ответить, что произошло в ситуации с падением самолета Ил-76.
Впоследствии в ГУР добавили, что в ООН не могут точно установить, кто был на борту российского военного самолета Ил-76, а государство-агрессор РФ не предоставило понятных доказательств, которые бы подтверждали ее версию событий.
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