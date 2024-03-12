На борту Ил-76 могли быть топ-офицеры: в СМИ раскрыли судьбу экипажа самолета РФ

Причина возгорания двигателя Ил-76 - разрыв роторной части, что является характерной "болячкой" старых двигателей Д-30.

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СМИ назвали последствия падения Ил-76 в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В результате крушения Ил-76 в Ивановской области России ликвидировались 15 человек, которые находились на борту. На борту самолета Ил-76 могли быть топ-офицеры российской военной авиации. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

"15 человек погибли при крушении военно-транспортника Ил-76 в Ивановской области. Как стало известно Mash, на борту находились 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Спасательный вертолет осматривает место аварии", - пишет Mash.

Губернатор региона Станислав Воскресенский подтвердил смерть экипажа самолета. Отмечается, что причиной возгорания двигателя Ил-76 может быть разрыв роторной части, что является характерной "болячкой" старых двигателей Д-30. Именно им был оснащен российский самолет.

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"Упавший военно-транспортник был оснащен двигателем старой модификации. Где после большого пробега из-за усталости металла может разорваться роторная часть. Поскольку роторы вращаются на очень большой скорости, их обломки разлетаются, как пули, и пробивают топливные шланги и гидравлику вместе с фюзеляжем. В результате двигатель почти всегда загорается", - пояснили в сообщении.

По данным ВЧК-ОГПУ, пассажирами ликвидированного в Ивановской области Ил-76 могли быть операторы - офицеры комплекса ДРЛО.

Телеграм-канал Baza сообщает, что российский Ил-76 совершал учебный полет. Двигатель самолета вспыхнул через несколько минут после взлета во время разворота. Пилот пытался дотянуть до аэродрома, но не получилось и самолет упал районе кладбища.

Что известно о самолете Ил-76 Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Все кабины Ил-76 загерметизированы, что дает возможность перевозить 167 солдат с личным оружием или обеспечить выброс 126 человек десантной группы, пишет Википедия. 24 января 2024 года возле Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76.

Уничтожение российских самолетов

Как сообщал Главред, 12 марта в Ивановской области России разбился военно-транспортный самолет Ил-76. В самолете загорелся и отвалился двигатель, пилот пытался совершить посадку, но не удалось.

Напомним, по данным Генштаба, в течение полномасштабного вторжения Россия потеряла более 340 самолетов. В феврале Украина отметилась массовой ликвидацией российских самолетов, за 2 недели удалось уничтожить более 10 самолетов РФ.

Также представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что после уничтожения российских самолетов активность врага в воздухе уменьшилась. Оккупанты меньше применяют КАБы, однако эти удары не прекращаются.

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