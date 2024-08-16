Войска РФ пытаются окружить город на Донбассе: продвинулись на двух участках – ISW

Российские оккупанты находятся почти в 6 километрах от Селидово – города, который расположен на юго-востоке от Покровска, отметили американские аналитики.

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У оккупантов на Покровском направлении значительное превосходство в пехоте - ISW / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Оккупационные войска агрессора России пытаются достичь тактического окружения украинской армии в районе Покровска Донецкой области. У врага там превосходство в пехоте, предположительно, на уровне 10 к 1. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

"Российские войска продолжают преследовать цель тактического окружения украинских войск к юго-востоку от Покровска и недавно добились подтвержденного продвижения в этом районе", - говорится в сводке ISW.

Кадры геолокации за 14 и 15 августа показали, что войска РФ продвинулась в Гродовке – к востоку от Покровска, Николаевке, Желанном и Орловке (все три населенных пункта – к юго-востоку от Покровска).

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Как утверждают российские источники, оккупанты продвинулись в районе Журавка – Орловка – Николаевка – Желанное. В их Минобороны также заявили об оккупации Ивановки к востоку от Покровска.

Один из украинских военных, который принимает участие в боевых действиях на Покровском направлении, сказал, что враг там атакует целыми днями. Превосходство противника в пехоте в этом районе – 10 к 1.

Другой военный сказал, что войска РФ подошли на расстояние приблизительно в 6 км от Селидово – юго-восток от Покровска.

Наступление РФ на Покровском направлении – главные новости:

Российские оккупанты продвинулись на двух направлениях, ранее отметили в Институте изучения войны.

Оккупанты достигли продвижения в полях к северу от Новоселовки Первой и к северо-западу от Желанного, которые находится юго-восточнее Покровска.

Войска РФ становятся еще ближе к Покровску, написали в Bild.

Покровск – важный логистический пункт. Если оккупанты его захватят, то для них откроется "дорога жизни" к Часовому Яру.

Россияне уже в 10 километрах от Покровска, сказал 15 августа руководитель Покровской военно-гражданской администрации Сергей Добряк. Он призвал к срочной эвакуации из города.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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