Российские оккупанты продвинулись на двух направлениях: в ISW раскрыли детали

В ISW рассказали об изменении ситуации на линии фронта в Украине.

https://glavred.info/ukraine/rossiyskie-okkupanty-prodvinulis-na-dvuh-napravleniyah-v-isw-raskryli-detali-10588715.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки врага / Колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Российским оккупационным войскам удалось продвинуться вперед на двух направлениях, сообщили в американском Институте изучения войны.

В Харьковской области зафиксировано незначительное продвижение оккупантов на севере, говорится в свежем отчете ISW.

Согласно опубликованным геолокационным кадрам, войска РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого. Также отмечено, что российские войска продвинулись к югу вдоль ветрозащитной полосы в поле юго-восточнее Лукьянцев (юго-восточнее Глубокого).

видео дня

/ understandingwar.org

Кроме того, отмечено продвижение вражеских сил на Покровском направлении. В частности, российские войска продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и к северо-западу Желанного (оба юго-восточнее Покровска) соответственно.

При этом уточняется, что российские войска также продолжали наземные атаки северо-восточнее Покровска близ Малиновки, восточнее Покровска возле Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Елизаветовки, юго-восточнее Покровска возле Калинового, Водяного, Скучного, Карловки, Птичного.

/ understandingwar.org

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке. Украинские военные контролируют ситуацию и дают адекватный ответ врагу, подчеркнул Назар Волошин.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях. Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Напомним, как сообщалось, российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, рассказал заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук.

/ Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред