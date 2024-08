Российские оккупанты продвинулись на двух направлениях: в ISW раскрыли детали

Российским оккупационным войскам удалось продвинуться вперед на двух направлениях, сообщили в американском Институте изучения войны.

В Харьковской области зафиксировано незначительное продвижение оккупантов на севере, говорится в свежем отчете ISW.

Согласно опубликованным геолокационным кадрам, войска РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого. Также отмечено, что российские войска продвинулись к югу вдоль ветрозащитной полосы в поле юго-восточнее Лукьянцев (юго-восточнее Глубокого).

Кроме того, отмечено продвижение вражеских сил на Покровском направлении. В частности, российские войска продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и к северо-западу Желанного (оба юго-восточнее Покровска) соответственно.

При этом уточняется, что российские войска также продолжали наземные атаки северо-восточнее Покровска близ Малиновки, восточнее Покровска возле Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Елизаветовки, юго-восточнее Покровска возле Калинового, Водяного, Скучного, Карловки, Птичного.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.