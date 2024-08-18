УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Это будет понятно в течение недели": ЧВК могут провести операцию по смещению Путина - Свитан

Алёна Воронина
18 августа 2024, 13:04
808
Линии обороны создаются вокруг Москвы не для того, чтобы остановить прорвавшиеся ДРГ. Путин боится, что против него могут пойти российские ЧВК.

Свитан, Путин
ЧВК могут провести операцию по смещению Путина, считает Свитан/ коллаж: Главред, фото: скрин

Операция в Курской области может иметь политические последствия для Путина и его режима. Скоро может начаться дальнейшее "движение Пригожина", то есть тех российских частных компаний, за которыми стоят серьезные финансисты.

Такие частные военные компании могут провести определенную операцию по смещению российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан во время чата на Главреде.

"Если найдется "мальчик", который скажет, что "король голый", тогда могут быть серьезные последствия. Если такого "мальчика" не найдется, и он не укажет пальчиком на то, что Путин без защиты, то вряд ли что-то будет. В ближайшее время увидим. Думаю, что скоро начнется дальнейшее "движение Пригожина", то есть тех частных компаний, за которыми стоят серьезные финансисты, включая российских олигархов, которые могут сейчас таких "мальчиков" развернуть в сторону Путина и повторить поход на Москву", - отметил Свитан.

По его словам, не все так просто с принятым российским руководством решением о создании линии обороны вокруг Москвы.

"Она (линия обороны вокруг Москвы - ред.) явно создается не для того, чтобы остановить прорвавшиеся ДРГ. Сейчас в России пытаются создать линию обороны вокруг столицы как раз от таких групп частных военных компаний, которые могут сказать, что король голый, и провести определенную операцию по смещению Путина. Все это будет понятно в течение недели", - сказал Свитан.

Смотрите видео чата с Романом Свитаном с анализом перспектив Курской операции ВСУ:

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в Foreign Policy спрогнозировали, что операция в Курской области продлится до 2025 года. Наступление на Курскую область может быть частью более широкой стратегии, которая предусматривает создание основы для операций в других регионах, заявил аналитик Джон Дени.

Также ранее сообщалось, что ВСУ готовят ловушку для войск РФ на Курщине - 2,5 тысячи российских солдат попадут в котел. Тысячи российских военных могут оказаться в оперативном окружении в Курской области при условии подрыва мостов через реку Сейм, указывает эксперт.

В ISW отметили, что маневром на Курщине украинские военные компенсировали преимущество РФ. Длительная позиционная война может лишь усилить нехватку ресурсов в Украине, а затяжная война увеличит расходы для нашего государства и его партнеров.

Напомним, авиация ВСУ взорвала второй важный мост в Курской области. Российские Telegram-каналы писали, что уничтожен мост в селе Званное. Через него шло снабжение российских частей на Курском направлении.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Путин Роман Свитан
Реклама

Главное за день

Россия пошла в массированную атаку в сторону Торецка

Россия пошла в массированную атаку в сторону Торецка

14:05 Украина
Сильная жара +39 градусов накроет Украину: стали известны даты

Сильная жара +39 градусов накроет Украину: стали известны даты

12:01 Синоптик
Взрывы на нефтебазе под Ростовом: Генштаб подтвердил атаку, все подробности

Взрывы на нефтебазе под Ростовом: Генштаб подтвердил атаку, все подробности

11:26 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решение 42481

Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решение

Огурцы будут расти до морозов: что добавить в воду для полива 17770

Огурцы будут расти до морозов: что добавить в воду для полива

Не только признак любви: почему кот спит рядом с человеком - простое объяснение 17333

Не только признак любви: почему кот спит рядом с человеком - простое объяснение

Война в Украине закончится без переговоров с РФ: полковник ВСУ назвал четкие сроки 11715

Война в Украине закончится без переговоров с РФ: полковник ВСУ назвал четкие сроки

Последние новости

15:00

Раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости

14:05

Россия пошла в массированную атаку в сторону Торецка

13:52

В вашу жизнь придет большая беда: что нельзя одалживать 19 августа - приметы

13:33

Атака дронов: на Днепропетровщине прогремели взрывы и вспыхнул пожар на подстанции

13:30

Софию Ротару уличили на махинациях - росСМИ

Операция в Курской области способна "утопить" Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – СвитанОперация в Курской области способна «утопить» Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – Свитан
13:24

Лукашенко снова выдал бред про ВСУ в Курске: скоро войска НАТО войдут

13:08

Как заморозить свеклу: диетолог рассказала, как сохранить овощ надолго

13:04

"Это будет понятно в течение недели": ЧВК могут провести операцию по смещению Путина - СвитанВидео

12:46

Страх эскалации - просто прикрытие: почему США не разрешают бить вглубь РФ - СвитанВидео

Реклама
12:22

Увезли на "скорой": что случилось с путинисткой Наташей Королевой

12:05

Резервов просто нет: Россия пошла на крайние меры в Курской области

12:01

Сильная жара +39 градусов накроет Украину: стали известны даты

11:26

Взрывы на нефтебазе под Ростовом: Генштаб подтвердил атаку, все подробностиВидео

11:09

"Будет иметь большое влияние": авиация ВСУ взорвала второй важный мост на Курщине

10:51

Китайский гороскоп на завтра 19 августа: Быкам - чувство вины, Петухам - проблемы

10:45

РФ атаковала Украину дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: сколько сбито целей

10:41

Маневром на Курщине украинские военные компенсировали преимущество РФ - ISW

10:02

Армия РФ захватила Николаевку в Донецкой области - Deep State

09:48

Наталка Денисенко поделилась ошеломительной новостью и довела Ольгу Сумскую до слез

09:45

Как нож в масло: о возможном наступлении ВСУ в на новом участке границымнение

Реклама
09:17

Умер французский актер Ален Делон

09:09

В Ростовской области РФ дроны ударили по нефтебазе: дым и огонь видны за сотни метровВидео

08:43

После баллистики - крылатые ракеты: РФ дважды за утро пыталась атаковать Киев

07:28

РФ атаковала Киев дронами и северокорейскиой ракетой KN-23: что известно о последствиях

06:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти сову

06:36

Почему Курская операция - это игра на повышение ставокмнение

04:47

Гороскоп на завтра 19 августа: Ракам - большой успех, Львам - неожиданные расходы

03:41

Сможет ли РФ остановить наступление на Курщине: полковник ВСУ назвал 2 фактора

02:22

С носками надо быть осторожным: что запрещено надевать в Японии

01:30

Путин может объявить мобилизацию в РФ: военный эксперт назвал главное условиеВидео

00:11

"Подыгрывает Путину": полковник ВСУ раскрыл, что на самом деле означают маневры БеларусиВидео

00:10

В сети высмеяли блогера Буше, который пожаловался на "тяжелый блогерский труд"

17 августа, суббота
23:58

Загадка для гениев: нужно найти число 525 всего за 7 секунд

23:43

Меган Маркл пустилась в пляс под Шакиру и попала на видео

23:31

"Дискуссии идут": в Раде удивили заявлением о демобилизации и призывном возрасте

23:00

2,5 тысячи солдат попадут в котел: ВСУ готовят ловушку для войск РФ на Курщине

22:52

Военные задачи ВСУ в Курске: Свитан раскрыл впечатляющий сценарий событийВидео

22:35

Операция в Курской области продлится до 2025 года: в FP раскрыли цель Украины

21:59

Не только признак любви: почему кот спит рядом с человеком - простое объяснениеВидео

21:00

РФ непрерывно давит на Часов Яр: в 24 ОМБр назвали серьезную преграду для врага

Реклама
20:22

Будут ли поляки защищать свою землю?мнение

20:13

Делают несколько интересных движений: как понять что снится собаке - зоопсихолог

20:10

"Важно убрать барьеры": Зеленский "наехал" на партнеров и разкрыл детали операции ВСУ

19:11

Режим Путина под угрозой: политтехнолог признался, будет ли новая мобилизация в РФВидео

18:54

Германия может остановить военную помощь для Украины: в МИД отреагировали

18:52

РФ ударила по жилым многоэтажкам Мирнограда: есть погибшие и раненыеВидео

18:24

Россия вывела часть войск из Украины: в ВСУ рассказали о последствиях для фронта

18:13

Прожиточный минимум в Украине планируют отменить: что будет взамен

18:01

"Перед нами – Москва": Свитан о вероятном направлении движения ВСУ в РФВидео

17:36

Огурцы будут расти до морозов: что добавить в воду для полива

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять