"Это будет понятно в течение недели": ЧВК могут провести операцию по смещению Путина - Свитан

Линии обороны создаются вокруг Москвы не для того, чтобы остановить прорвавшиеся ДРГ. Путин боится, что против него могут пойти российские ЧВК.

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ЧВК могут провести операцию по смещению Путина, считает Свитан/ коллаж: Главред, фото: скрин

Операция в Курской области может иметь политические последствия для Путина и его режима. Скоро может начаться дальнейшее "движение Пригожина", то есть тех российских частных компаний, за которыми стоят серьезные финансисты.

Такие частные военные компании могут провести определенную операцию по смещению российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан во время чата на Главреде.

"Если найдется "мальчик", который скажет, что "король голый", тогда могут быть серьезные последствия. Если такого "мальчика" не найдется, и он не укажет пальчиком на то, что Путин без защиты, то вряд ли что-то будет. В ближайшее время увидим. Думаю, что скоро начнется дальнейшее "движение Пригожина", то есть тех частных компаний, за которыми стоят серьезные финансисты, включая российских олигархов, которые могут сейчас таких "мальчиков" развернуть в сторону Путина и повторить поход на Москву", - отметил Свитан.

По его словам, не все так просто с принятым российским руководством решением о создании линии обороны вокруг Москвы.

"Она (линия обороны вокруг Москвы - ред.) явно создается не для того, чтобы остановить прорвавшиеся ДРГ. Сейчас в России пытаются создать линию обороны вокруг столицы как раз от таких групп частных военных компаний, которые могут сказать, что король голый, и провести определенную операцию по смещению Путина. Все это будет понятно в течение недели", - сказал Свитан.

Смотрите видео чата с Романом Свитаном с анализом перспектив Курской операции ВСУ:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в Foreign Policy спрогнозировали, что операция в Курской области продлится до 2025 года. Наступление на Курскую область может быть частью более широкой стратегии, которая предусматривает создание основы для операций в других регионах, заявил аналитик Джон Дени.

Также ранее сообщалось, что ВСУ готовят ловушку для войск РФ на Курщине - 2,5 тысячи российских солдат попадут в котел. Тысячи российских военных могут оказаться в оперативном окружении в Курской области при условии подрыва мостов через реку Сейм, указывает эксперт.

В ISW отметили, что маневром на Курщине украинские военные компенсировали преимущество РФ. Длительная позиционная война может лишь усилить нехватку ресурсов в Украине, а затяжная война увеличит расходы для нашего государства и его партнеров.

Напомним, авиация ВСУ взорвала второй важный мост в Курской области. Российские Telegram-каналы писали, что уничтожен мост в селе Званное. Через него шло снабжение российских частей на Курском направлении.

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