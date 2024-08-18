Страх эскалации - просто прикрытие: почему США не разрешают бить вглубь РФ - Свитан

Некоторые договоренности, по мнению Свитана, были сорваны после снятия Байдена с выборов США.

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ВСУ обходятся пока без помощи США в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Википедия, Генштаб

Военный эксперт Роман Свитан считает "мифом" страх США перед эскалацией боевых действий в Украине, которым Вашингтон аргументирует свой отказ ВСУ в разрешение наносить глубокие удары по территории страны-агрессора России, несмотря на удавшуюся Курскую операцию.

Как рассказал Свитан в ходе чата на Главред, скорее всего, речь идет о неких внутренних договоренностей Америки с Россией. А вот распространенное мнение о якобы перепуганном Западе - всего лишь миф.

В то же время некоторые договоренности были сорваны после снятия Байдена с выборами - иначе Украине не дали бы никуда двигаться, согласился Свитан, подразумевая Курскую операцию.

А вот договоренность по поводу ненасения по России глубоких ударов все еще сохраняется.

"Нам нужно добиться снятия ограничений на использование западного оружия и начать работать им по российской территории. Как только она (договоренность, - Главред) будет снята, мы тут же начнём работать. Либо у этой договоренности срок действия закончится, либо "чёрный лебедь" пролетит. Ведь всё может быть", - сказал Свитан.

Смотрите видео чата с Романом Свитаном с анализом перспектив Курской операции ВСУ:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

В ходе операции в Курской области украинским силам удалось пополнить обменный фонд для нашего государства, сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада главкома ВСУ Александра Сырского в субботу, 17 августа.

К слову, украинская авиация уничтожила уже второй мост через реку Сейм в Курской области. Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических возможностей.

По мнению, американского военного аналитика, профессора Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джона Дени, операция ВСУ в Курской области - это не временная акция, а часть долговременной кампании. Она может продлиться до 2025 года.

Но хотя россияне выводят часть своих подразделений из Украины для усиления группировки в Курской области, это не приводит к значительному уменьшению личного состава на фронте.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки уже более месяца не отвечают на запрос Британии с предложением разрешить украинским воинам применять ракеты Storm Shadow по территории России. Британские военные предполагают, что США "тянут время", чтобы оценить последствия украинской операции на территории России, прежде чем принимать решение.

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