Россия вывела часть войск из Украины: в ВСУ рассказали о последствиях для фронта

В ВСУ отметили, что передислокация нескольких тысяч военных РФ для боев в Курской области не повлияла существенно на оперативную ситуацию на фронте.

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Как вывод части войск РФ из Украины повлиял на ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Россияне выводят часть своих подразделений из Украины для усиления группировки в Курской области, но это не приводит к значительному уменьшению личного состава на фронте. Массового отвода войск противника, в частности на Юге, пока не зафиксировано. Об этом сообщил представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий во время телемарафона.

В Запорожской области сейчас находится от 75 до 90 тысяч российских оккупантов, которые расположены "на всей глубине" обороны Вооруженных Сил Украины. Лиховий отметил, что передислокация одной-двух тысяч военных не имеет существенного значения в этом контексте.

"Эта цифра не является постоянной, потому что подразделения постоянно мигрируют, перебрасываются с участка на участок - из Запорожья в Донецкую область. Подразделения выводятся на ротацию, переводятся на другие позиции, в том числе и наши войска тоже,- пояснил он. видео дня

Он подчеркнул, что перемещение нескольких тысяч оккупантов из Запорожской области или других участков фронта в Курскую область не влияет на ход боевых действий или оперативную обстановку.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Ситуация на фронте - что известно о боев в Курске

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины во время боев в Курской области захватили в плен более 100 российских военных. Аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк поделился новыми подробностями массовой сдачи российских военных в плен, отметив, что к нему были причастны кадыровцы.

Ситуация на Покровском направлении остается сложной, поскольку враг постоянно пытается продвигаться в сторону Покровска, используя различные тактики. Об этом сообщил пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль.

Президент Владимир Зеленский, по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, сообщил, что во время операции в Курской области украинским силам удалось пополнить обменный фонд для государства.

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