Путин объявит мобилизацию в РФ: российский политтехнолог спрогнозировал сроки

Владимир Путин попытается затянуть вопрос с объявлением мобилизации, считает Марат Гельман.

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Владимир Путин может объявить мобилизацию в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Российский политтехнолог, галерист Марат Гельман прокомментировал вопрос о том, когда диктатор Владимир Путин может объявить мобилизацию в РФ для продолжения войны с Украиной.

"На мой взгляд, Путин, если у него будет такая возможность, попытается затянуть вопрос с объявлением мобилизации до выборов президента США", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что в США демократы, которые, казалось ранее опустили руки и приняли гарантированное поражение от Дональда Трампа, получили шансы на победу.

"Поэтому они могут попытаться решить вопрос Украины и России еще до выборов. Чтобы получить серьезный аргумент для победы своего кандидата в президентской кампании", - не исключил он.

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Собеседник при этом также не исключает, что Путин попытается максимально оттянуть решение о мобилизации в РФ.

"А американская администрация, наоборот, максимально форсировать события, чтобы в войне России и Украины добиться прекращения огня", - добавил Гельман.

Смотрите видео - интервью Марата Гельмана Главреду:

Ранее сообщалось о том, что Россия объявит новую волну мобилизации. Два года назад агрессор Россия уже объявляла о мобилизации 300 тысяч человек, что вызвало серьезные волнения в ее обществе, напомнили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию. Масштаб российских потерь все больше затрудняют поддержку текущей стратегии медленного продвижения в Украине.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин планировал набрать еще 420 тысяч военных, сообщала разведка Министерства обороны Великобритании. В ведомстве также уточняли, что всеобщая мобилизация может быть разве что после президентских "выборов".

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