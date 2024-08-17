'Реалистичный мирный план': Зеленский провел переговоры с Трампом - что решили

Республиканец Борис Пинкус отметил, что Трамп в разговоре с Зеленским опроверг утверждение о том, что территории Украины могут стать предметом торга.

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Трамп во время разговора с Зеленским заявил 2 важные вещи / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Украине и важность урегулирования конфликта с Россией. Представитель Республиканской партии Борис Пинкус в комментарии 24 каналу отметил, что беседа прошла успешно, и выразил мнение, что Трамп стремится к справедливому миру в Украине.

По словам Пинкуса, Трамп во время разговора с Зеленским сделал два важных замечания. Во-первых, он опроверг утверждение, что в случае избрания президентом, готов пожертвовать украинскими территориями для достижения мира с Россией. Во-вторых, он отметил, что Республиканская партия во время переговоров с Россией должна будет признать жертвы украинцев, которые боролись за независимость.

"Это должно стать основой соглашения (с Россией - ред.). Я вернусь к мирному плану Майка Помпео. Это замечательный и реалистичный план, - сказал член Республиканской партии. видео дня

Кроме того, Пинкус отметил, что Майк Помпео, который является советником Трампа, в случае победы на выборах будет активно заниматься реализацией плана по урегулированию войны России против Украины.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Выборы в США - что известно о переговорах Зеленского и Трампа

Напомним, как ранее сообщал Главред, республиканец Дональд Трамп заверил, что не будет поддерживать Владимира Путина в войне России против Украины, назвав такие заявления фейковыми. Он лично пообещал Владимиру Зеленскому добиваться справедливого мира. Журналист Мэтью Камински в статье для Politico отметил, что Зеленский стал первым иностранным лидером, который позвонил Трампу после его официального выдвижения кандидатом на пост президента США.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил мнение, что возможный приход Дональда Трампа к власти в США не представляет угрозы для поддержки Украины. Он подчеркнул, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским подтвердил "хорошие отношения" и уважение американского политика к Украине и ее руководству.

Кандидат в президенты США Камала Харрис обошла Дональда Трампа по уровню поддержки, опередив его на 1%. Согласно опросу CBS News, 50% избирателей поддерживают Харрис, тогда как Трампа - 49%.

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