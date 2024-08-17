УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Реалистичный мирный план": Зеленский провел переговоры с Трампом - что решили

Юрий Берендий
17 августа 2024, 17:33
619
Республиканец Борис Пинкус отметил, что Трамп в разговоре с Зеленским опроверг утверждение о том, что территории Украины могут стать предметом торга.
'Реалистичный мирный план': Зеленский провел переговоры с Трампом - что решили
Трамп во время разговора с Зеленским заявил 2 важные вещи / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Украине и важность урегулирования конфликта с Россией. Представитель Республиканской партии Борис Пинкус в комментарии 24 каналу отметил, что беседа прошла успешно, и выразил мнение, что Трамп стремится к справедливому миру в Украине.

По словам Пинкуса, Трамп во время разговора с Зеленским сделал два важных замечания. Во-первых, он опроверг утверждение, что в случае избрания президентом, готов пожертвовать украинскими территориями для достижения мира с Россией. Во-вторых, он отметил, что Республиканская партия во время переговоров с Россией должна будет признать жертвы украинцев, которые боролись за независимость.

"Это должно стать основой соглашения (с Россией - ред.). Я вернусь к мирному плану Майка Помпео. Это замечательный и реалистичный план, - сказал член Республиканской партии.

видео дня

Кроме того, Пинкус отметил, что Майк Помпео, который является советником Трампа, в случае победы на выборах будет активно заниматься реализацией плана по урегулированию войны России против Украины.

Выборы президента США 2024 года

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Выборы в США - что известно о переговорах Зеленского и Трампа

Напомним, как ранее сообщал Главред, республиканец Дональд Трамп заверил, что не будет поддерживать Владимира Путина в войне России против Украины, назвав такие заявления фейковыми. Он лично пообещал Владимиру Зеленскому добиваться справедливого мира. Журналист Мэтью Камински в статье для Politico отметил, что Зеленский стал первым иностранным лидером, который позвонил Трампу после его официального выдвижения кандидатом на пост президента США.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил мнение, что возможный приход Дональда Трампа к власти в США не представляет угрозы для поддержки Украины. Он подчеркнул, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским подтвердил "хорошие отношения" и уважение американского политика к Украине и ее руководству.

Кандидат в президенты США Камала Харрис обошла Дональда Трампа по уровню поддержки, опередив его на 1%. Согласно опросу CBS News, 50% избирателей поддерживают Харрис, тогда как Трампа - 49%.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп выборы в США президентские выборы в США Трамп новости
Реклама

Главное за день

Россия вывела часть войск из Украины: в ВСУ рассказали о последствиях для фронта

Россия вывела часть войск из Украины: в ВСУ рассказали о последствиях для фронта

18:24 Украина
Прожиточный минимум в Украине планируют отменить: что будет взамен

Прожиточный минимум в Украине планируют отменить: что будет взамен

18:13 Деньги
"Реалистичный мирный план": Зеленский провел переговоры с Трампом - что решили

"Реалистичный мирный план": Зеленский провел переговоры с Трампом - что решили

17:33 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: нужно за 8 секунд найти бумеранг 9016

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: нужно за 8 секунд найти бумеранг

Генералы ФСБ сказали Путину – хватит : названа причина провала РФ на Курщине 4687

"Генералы ФСБ сказали Путину – хватит": названа причина провала РФ на Курщине

Кто метит на пост Путина: в оппозиции России сделали прогноз о новом лидере 2522

Кто метит на пост Путина: в оппозиции России сделали прогноз о новом лидере

Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решение 2095

Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решение

Последние новости

18:24

Россия вывела часть войск из Украины: в ВСУ рассказали о последствиях для фронта

18:13

Прожиточный минимум в Украине планируют отменить: что будет взамен

18:01

"Перед нами – Москва": Свитан о вероятном направлении движения ВСУ в РФВидео

17:36

Огурцы будут расти до морозов: что добавить в воду для полива

17:33

"Реалистичный мирный план": Зеленский провел переговоры с Трампом - что решили

Операция в Курской области способна "утопить" Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – СвитанОперация в Курской области способна «утопить» Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – Свитан
17:14

В Украине уже с понедельника могут выключать свет: эксперт шокировал прогнозом

17:04

РФ накопила более 100 ракет: украинцам грозит массированный удар – прогноз

16:59

Кадыровцы открыли огонь по солдатам РФ на Курщине: новые детали массовой сдачи в плен ВСУ

16:38

Германия скоро может прекратить военную помощь Украине: "грозит заморозкой"

Реклама
16:27

Операция ВСУ в Курской области может "утопить" Путина: эксперт удивил прогнозом

16:23

Путин Курскую область не отвоюет: какова судьба взятых ВСУ территорийВидео

16:20

Бои не останавливаются ни на минуту: военный оценил угрозу оккупации Покровска

15:56

В РФ говорят о бегстве россиян в Курской области: какие территории заняли ВСУ

15:25

Война в Украине закончится без переговоров с РФ: полковник ВСУ назвал четкие сроки

15:19

Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решениеВидео

15:04

Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Овнам - результат, Тельцам - прибыль, Близнецам - прогрессВидео

15:03

Задонатит еще больше на ВСУ: Долина подняла ценник на корпоративы

14:58

Откуда берется "старческий запах" и как от него избавиться

14:58

США "тянут время": почему ВСУ не дают разрешение на удары по РФ ракетами Storm Shadow

14:47

Украина и РФ готовили тайные переговоры о прекращении огня: СМИ узнали детали

Реклама
14:17

Подойдет и для бургеров, и для коктейлей: самый вкусный рецепт хрена по-домашнему

14:04

Десятки килограмм на голову: Волочкова могла погибнуть прямо у себя дома

13:54

В Курской области украинские силы расширили позиции и взяли пленных – Зеленский

13:41

ВСУ продвинулись в Курской области: в Генштабе сделали заявление

13:40

Веет "советчиной": Евгений Клопотенко попал в скандал из-за изменения гимна Киева

12:56

Варить или не варить: как правильно заморозить грибы для долгого хранения

12:56

Путин объявит мобилизацию в РФ: российский политтехнолог спрогнозировал срокиВидео

12:44

Удар ВСУ со стороны Белгорода или движение на Курск: полковник назвал сценарииВидео

12:03

Какие области могут "отколоться" от РФ после Курщины: неожиданный прогноз СвитанаВидео

11:50

Церковный праздник 17 августа: что запрещено делать в этот день

11:29

Заехали в Суджу вместе с ВСУ: РФ в истерике разразилась угрозами итальянскому СМИ

11:09

Как правильно заморозить капусту и в каких блюдах ее можно использовать

11:05

"Похожа на Мадонну": шикарная Тина Кароль показала, как готовится к новому туру

10:50

Операция ВСУ в Курской области удивила НАТО: в Bloomberg раскрыли страхи Запада

10:35

Крушение режима Путина: какая из "башен Кремля" способна нанести удар

09:49

Таро-прогноз на полнолуние 19 августа: Овнам - деньги и любовь, Девам - перемены к лучшемуВидео

09:46

"Генералы ФСБ сказали Путину – хватит": названа причина провала РФ на Курщине

09:32

Могут достичь многого и сразу: самые успешные знаки зодиака

09:29

Гороскоп на завтра 18 августа: Скорпионам - отличные возможности, Овнам - тяжелая работа

09:18

ВСУ прорвались вперед на Курщине и уничтожили мосты: аналитики ISW раскрыли детали

Реклама
09:03

ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область: в США узнали подробности

08:10

Вся правда о потерях РФ в Украинемнение

07:53

РФ запустила "Шахеды" и ракеты по Украине: в областях раздавались мощные взрывы

06:10

Почему операция в Курской области оказалась такой успешноймнение

05:55

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: нужно за 8 секунд найти бумеранг

05:31

"Важна правильная схема размена": как операция на Курщине повлияет на переговоры с РФВидео

04:00

Кто метит на пост Путина: в оппозиции России сделали прогноз о новом лидере

03:30

Проще, чем может показаться: как убрать всю шерсть в доме

01:30

Пик наступления не пройден: боец ВСУ намекнул на новые цели после Курщины

00:47

Россияне отрезали голову бойцу ВСУ: Лубинец отреагировал на бесчеловечное зверство

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять