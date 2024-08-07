УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

На случай победы Трампа: Зеленский с командой ищут союзников - Politico

Мария Николишин
7 августа 2024, 09:59
61
Politico пишет, что никто не знает точно, что может сделать Трамп в случае, если победит на выборах.
На случай победы Трампа: Зеленский с командой ищут союзников - Politico
Зеленский ищет союзников на случай победы Трампа / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот из видео

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда работают над тем, чтобы заручиться поддержкой трех людей, которые являются близкими к кандидату на пост президента США Дональду Трампу. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что Зеленский и его окружение "видят союзников Украины в орбите Трампа". Речь идет о бывшем главе Совета национальной безопасности Роберте О'Брайене, госсекретаре Майке Помпео, а также сенаторе от штата Арканзас Томе Коттоне.

"Все трое упоминаются в дискуссиях относительно должностей в сфере национальной безопасности во второй администрации Трампа", - добавляют в Politico.

видео дня

Также сообщается, что Майк Помпео стал вторым автором статьи Дэвида Урбана в газете The Wall Street Journal, в которой изложен амбициозный план поддержки Украины, включающий членство в НАТО. Такой план понравился бы даже неоконсерваторам.

Politico пишет, что никто не знает точно, что может сделать Трамп в случае, если победит на выборах.

"Константами его десятилетия на мировой арене являются: непредсказуемость, транзакционный, а не принципиальный подход к международным делам и склонность к персонализации политики", - говорится в материале.

В издании также отмечают, что победа республиканца не обязательно будет означать, что Украина "обречена", а российский диктатор Владимир Путин "спасен".

Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывающая темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Выборы в США - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, кандидат в президенты США Камала Харрис обошла своего оппонента на выборах США Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1%.

Ранее, директор по коммуникациям кампании Камалы Харрис Майкл Тайлер заявил, что она не согласится на предложение кандидата в президенты Дональда Трампа о дебатах на канале Fox News. В команде Харрис заявляют, что Дональд Трамп убегает напуганный и надеется, что Fox News "спасет его" от дебатов, о которых он накануне договорился с ABC News.

В свою очередь, кандидат в президенты США Дональд Трамп посмеялся над Камалой Харрис после ее отказа от дебатов на телеканале Fox News. Он заявил, что у демократки якобы "низкий IQ" и что ей не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал ее "тупой".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп выборы в США
Реклама

Главное за день

ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма: что удалось уничтожить

ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма: что удалось уничтожить

10:06 Украина
Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв

09:00 Интервью
Под Киевом - взрывы: в КОВА рассказали, что происходит

Под Киевом - взрывы: в КОВА рассказали, что происходит

07:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на завтра 7 августа: Девам - большая возможность, Весам - перемены 9018

Гороскоп на завтра 7 августа: Девам - большая возможность, Весам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Лошадям - провал, Обезьянам - обида и стресс 7306

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Лошадям - провал, Обезьянам - обида и стресс

Позорный разгром «Ахмата» и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском 5210

Позорный разгром "Ахмата" и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет 3777

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет

Последние новости

10:43

Возможен даже дефицит: в Украине будет "скачок" цен на популярный продукт

10:32

Безумно хрустящие: нашумевший рецепт консервированных огурцов с кетчупомВидео

10:32

НАТО не будет чем ответить: генерал озвучил проблему в случае нападения РФ

10:06

ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма: что удалось уничтожить

09:59

На случай победы Трампа: Зеленский с командой ищут союзников - Politico

Путин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблемуПутин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблему
09:42

Сама намекнула: дочь Анастасии Заворотнюк заподозрили в беременности

09:34

Крупную или мелкую: какую картошку лучше сажать в следующем году

09:24

Гороскоп на завтра 8 августа: Близнецам - неожиданность, Скорпионам - сложный день

09:05

Вопреки заявлениям МО власти Курской области признались в активных боях на границе

Реклама
09:00

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвВидео

08:52

Настя Каменских обратилась к Потапу и сделала громкое признание - детали

08:21

Продвижение РФ в Нью-Йорке: удалось ли врагу захватить населенный пункт - ISW

08:10

Демография в Украине: алярмизм и реализммнение

07:58

"Они несчастные люди": Алена Мозговая впервые публично отреагировала на каминг-аут дочери

07:17

Под Киевом - взрывы: в КОВА рассказали, что происходит

07:02

Еще одна страна объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

06:10

Как простые россияне совершают тяжкие преступления из корыстных побуждениймнение

05:45

"Это фантастический провал российской разведки": эксперт - о боях за Курск

05:13

Усилили позиции ВСУ: поставки F-16 стерли "красные линии" Кремля - Снегирев

04:32

Лето закончится точно по календарю: прогноз погоды на август 2024

Реклама
03:50

Эксперт нашел 6 тайных символов на картине "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи

02:52

В сети неожиданно подростки поддержали трендом подозреваемого в убийстве Фарион

02:34

РФ атаковала Киев "неконтролируемыми" ракетами: KN-23 развалилась в воздухе

02:07

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет

02:00

Дочь Виктора Ющенко попала в опасность и просит о помощи - что произошло

01:30

"У меня идет отторжение": Камалия раскрыла настоящую причину развода с Захуром

01:16

Еще одна страна Африки разорвала дипотношения с Украиной

01:02

"Пузатика" ДиКаприо с моделью подловили на пляже и зафиксировали неприятный инцидент

00:28

Киевляне проклянут: звезда "Кухни" рассказала о неприятном инциденте на дороге

00:16

В Курской области РФ "неспокойно": в районе АЭС прогремели взрывыВидео

00:08

Лидер группы Schmalgauzen сообщил о гибели брата на фронте: "Великий воин и брат"

06 августа, вторник
23:53

На последних секундах Динамо упустило победу над Рейнджерс

23:32

"На нас просто забили": российские срочники жалуются на то, что их "кинули" в Судже

23:07

Позорный разгром "Ахмата" и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском

22:48

Россияне не переживут: путинистка Анастасия Волочкова призналась в связи с Аллой Пугачевой

22:33

"Деньги не пахнут смертью": французский режиссер Гаспар Ноэ приехал в Москву

22:19

В районе полигона РФ в Донецкой области - серия взрывов: "прилетело" по казармам

22:18

Вера Брежнева публично вступила в перепалку с фанаткой - причина скандала

22:08

Бои в Курской области: россияне опозорились заявлениями об "отступлении дрг"

21:49

Нью-Йорк могут захватить в ближайшее время: что происходит в поселке

Реклама
21:34

"Возьму оружие в руки": Павел Зибров ошарашил заявлением

21:14

Украинцам в августе снова могут выключать свет: эксперты шокировали прогнозом

21:06

Вертолет РФ сбили над Сумской областью: украинские силы показали мощный результат

21:04

Кейт Мосс с дочерью похвастались шикарными фигурами на пляже

20:56

Как удалить грязь с микроволновой печи за считанные минуты: самый простой метод

20:12

ВСУ превзошли оккупантов в июле: Зеленский удивил заявлением о дронах

20:07

Раскрыта цель боев за Курскую область: когда и чем закончатся - прогноз

19:58

Дом Тома Хэнкса ограбили неизвестные - подробности

19:54

Будут сиять: как почистить автомобильные фары - невероятный лайфхак с уксусом

19:50

Грозовые дожди будут заливать почти всю Украину: где будет хорошая погода

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять