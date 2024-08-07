На случай победы Трампа: Зеленский с командой ищут союзников - Politico

Politico пишет, что никто не знает точно, что может сделать Трамп в случае, если победит на выборах.

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Зеленский ищет союзников на случай победы Трампа / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот из видео

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда работают над тем, чтобы заручиться поддержкой трех людей, которые являются близкими к кандидату на пост президента США Дональду Трампу. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что Зеленский и его окружение "видят союзников Украины в орбите Трампа". Речь идет о бывшем главе Совета национальной безопасности Роберте О'Брайене, госсекретаре Майке Помпео, а также сенаторе от штата Арканзас Томе Коттоне.

"Все трое упоминаются в дискуссиях относительно должностей в сфере национальной безопасности во второй администрации Трампа", - добавляют в Politico. видео дня

Также сообщается, что Майк Помпео стал вторым автором статьи Дэвида Урбана в газете The Wall Street Journal, в которой изложен амбициозный план поддержки Украины, включающий членство в НАТО. Такой план понравился бы даже неоконсерваторам.

Politico пишет, что никто не знает точно, что может сделать Трамп в случае, если победит на выборах.

"Константами его десятилетия на мировой арене являются: непредсказуемость, транзакционный, а не принципиальный подход к международным делам и склонность к персонализации политики", - говорится в материале.

В издании также отмечают, что победа республиканца не обязательно будет означать, что Украина "обречена", а российский диктатор Владимир Путин "спасен".

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывающая темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Выборы в США - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, кандидат в президенты США Камала Харрис обошла своего оппонента на выборах США Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1%.

Ранее, директор по коммуникациям кампании Камалы Харрис Майкл Тайлер заявил, что она не согласится на предложение кандидата в президенты Дональда Трампа о дебатах на канале Fox News. В команде Харрис заявляют, что Дональд Трамп убегает напуганный и надеется, что Fox News "спасет его" от дебатов, о которых он накануне договорился с ABC News.

В свою очередь, кандидат в президенты США Дональд Трамп посмеялся над Камалой Харрис после ее отказа от дебатов на телеканале Fox News. Он заявил, что у демократки якобы "низкий IQ" и что ей не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал ее "тупой".

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