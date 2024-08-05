"Не раньше, чем через 3-4 года": названо условие запуска мирного "плана" Трампа

Не факт, что возможный шаг администрации Трампа в отношении агрессора России заставит Кремль прекратить войну против Украины, считает Александр Морозов.

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Чтобы обеспечить победу Украины, Трампу может понадобиться несколько лет - политолог / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Пункты, которые изложили в своей статье бывший госсекретарь США Майк Помпео и американский лоббист Дэвид Урбан в качестве своего предложения для потенциального президентского курса Дональда Трампа по Украине, довольно яркие. Перспектива их реализации на данный момент под вопросом, но если предложение и можно будет запустить, то лишь через 3-4 года. Об этом заявил политолог Александр Морозов (Прага).

В интервью Главреду он рассказал о том, что инициатива Помпео-Урбана, согласно которой администрация Трампа должна поставить фактически на победу Украины в войне, реализуема разве что через несколько лет.

По словам аналитика, причина в том, что для такой задачи наверняка потребуется снижение цен на нефть, и на это уйдет время.

"Один из примеров – пункт, в котором говорится о необходимости снижения цен на нефть. Администрация Трампа предпримет определённые шаги, чтобы внести коррективы в энергетическую политику и добиться изменения позиции Саудовской Аравии и ОПЕК в целом. Но, во-первых, неизвестно, приведут ли такие действия к результатам (это очень сложный процесс), а во-вторых, если и удастся добиться успеха, то обрушение рынка нефти может стать краткосрочным", - отметил политолог.

Также он добавил, что такая политика не обязательно увенчается успехом. Северный поток-2 уже был остановлен, но это не остановило Кремль.

"Кроме того, не факт, что подобный шаг со стороны США станет болезненным для Кремля ударом. Администрация Трампа настойчиво добивалась прекращения реализации проекта Северный поток-2 (как в итоге и произошло), но это не привело к снижению военных возможностей России. Сокращение доходов РФ от нефти на длительной дистанции, возможно, будет мешать ей вести войну, однако вряд ли остановит путинскую администрацию", - подчеркнул Александр Морозов.

Смотрите видео, в котором Морозов оценил сценарий Помпео-Урбана для Украины:

План Помпео-Урбана для президентства Трампа – что о нем известно:

Недавно Майк Помпео и Дэвид Урбан в колонке в The Wall Street Journal опубликовали статью с предложением для Дональда Трампа, направленным на завершение войны РФ против Украины. Политики предложили Трампу мир с позиции силы, включающий ленд-лиз для Украины на 500 миллиардов долларов, отмены ограничений на применение вооружений, введение реальных санкций против России и принятие Украины в НАТО.

"Эти шаги, а не полумеры администрации Байдена, положат конец войне, установят крепкий мир, обеспечат Европе бремя его поддержания и восстановят свободу и безопасность на континенте. Для сомневающихся: Последнее, чего хочет господин Трамп на втором сроке, — это внешнеполитический провал, который будет отвлекать внимание от его внутренней повестки дня и по сравнению, с которой неудачный вывод войск господина Байдена из Афганистана будет выглядеть успехом", - полагают Помпео и Урбан.

В Офисе президента Украины считают предложение Помпео-Урбана "наиболее реалистичным сценарием", поскольку победа Киева в войне с Москвой обеспечит Штатам глобальное лидерство.

"Я считаю, что это наиболее реалистичный сценарий, который мог бы быть внедрен. Глобальное лидерство стоит полтриллиона долларов. Точка. То есть, ленд-лиз или прямая помощь Украине - нет разницы. Победа над РФ, которую себе за такие деньги могут обеспечить и США, а шире и проукраинская коалиция, и антироссийская коалиция - это того стоит. И в принципе, это абсолютно реалистичная программа", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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