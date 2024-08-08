Новые детали разговора: Ермак рассказал, что сказал Трамп Зеленскому

Андрей Ермак отметил, что не верит в появление президента США, который не будет поддерживать Украину и не будет сообщать об угрозе со стороны РФ.

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Ермак раскрыл новые детали переговоров Зеленского и Трампа / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказал свое мнение относительно возможного влияния победы Дональда Трампа на президентских выборах в США на Украину. Глава Офиса Президента подчеркнул, что это не представляет угрозы для продолжения поддержки Украины. Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским подтвердил "хорошие отношения" и уважение американского миллиардера к Украине и ее власти. Ермак также сообщил, что во время разговора Трамп проявил живой интерес и внимательно выслушал информацию о ситуации в Украине.

Ермак подтвердил, что Трамп действительно сказал Зеленскому не обращать внимание на слухи о его якобы готовности уступить Путину в ущерб интересам Украины для быстрого завершения боевых действий.

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"Да, он это сказал. Что не надо обращать внимание на "фейк ньюз", которые появляются об этом. Что он четко понимает, что это за война, и что Америка поддерживала и будет поддерживать Украину. И это очень важно", - сказал руководитель ОП.

На замечание относительно пророссийской риторики кандидата Трампа на должность вице-президента Джей Ди Венса, Ермак отметил, что необходимо работать над изменением этой позиции. Он также отметил, что в последнее время даже риторика Джей Ди Вэнса начала меняться.

Ермак добавил, что не верит в возможность появления президента США, который не понимал бы угрозы со стороны России и был бы против поддержки Украины.

"Между США и Украиной уже произошли исторические изменения. Мы стали партнерами, действительно, у нас очень мощные союзнические отношения. И я не верю в то, что любой следующий президент Соединенных Штатов будет настроен иначе", - сказал Ермак.

На вопрос о возможности визита Трампа в Украину во время избирательной кампании, Ермак отметил, что Трамп "имеет приглашение", но не уверен, воспользуется ли он им, и добавил, что организовать такой визит было бы сложно. В то же время, по мнению руководителя ОП, более вероятно, что кандидат, который победит на выборах - Трамп или другой, - посетит Украину еще до инаугурации.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Выборы в США - что известно о заявлениях Трампа по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время предвыборного мероприятия в Филадельфии кандидат в вице-президенты от Дональда Трампа, Джей Ди Вэнс, призвал к установлению мира в Украине, подчеркнув необходимость завершения конфликта. Он также отметил, что украинцам не хватает военных для ведения боевых действий, и повторил заявление Трампа о том, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы он был президентом. Вэнс видит возможность достижения мира в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда активно работают над получением поддержки трех лиц, приближенных к Трампу, о чем сообщает Politico.

Трамп, в свою очередь, заверил Зеленского, что не будет поддерживать Путина в войне против Украины и пообещал добиваться "справедливого мира".

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