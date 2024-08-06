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Положит конец террору: политолог оценил шансы Украины на поддержку после выборов в США

Анна Косик
6 августа 2024, 11:31
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Политолог рассказал что предусматривает план Помпео по миру в Украине и оценил вероятность его реализации.
Помпео, Трамп, флаг Украины
Оценивать политику будущего президента США в отношении Украины можно будет только по окончанию выборов / Коллаж: Главред, фото: flickr, Central Intelligence Agency

На посту президента США план Дональда Трампа может, неожиданно для Украины, предусматривать сценарий мира в Украине с позиции силы, в частности со снятием ограничений на вооружение, с созданием ленд-лиза на 500 миллионов долларов, с реальными санкциями против страны-агрессора РФ и вступлением Украины в НАТО и ЕС.

По крайней мере, недавно статью об этом опубликовало издание The Wall Street Journal в авторстве бывшего госсекретаря США Майка Помпео и бывшего советника предвыборной кампании Трампа Дэвида Урбана. Однако к любым материалам, которые публикуют во время предвыборной кампании США нужно относиться с осторожностью. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог Александр Морозов.

По его словам, увидеть реальную политику США в вопросе российской агрессии против Украины можно будет увидеть только после того, как будет сформирована новая президентская администрация. Особенно важно знать то, кто в ней будет ответственен за национальную безопасность Штатов и политику в Восточной и Центральной Европе.

"На данный момент мы наблюдаем "веер" различных предложений о том, что нужно сделать следующей администрации США. Ранее республиканцы уже публиковали различные материалы, например, инициатива генерала Кита Келлога и направленная на всевозможные мирные переговоры идея бывшего представителя США в ООН, участника переговоров по Ираку и Афганистану Залмая Халилзада. К этому списку можно уже добавить заявление Бориса Джонсона и материал от Помпео и Урбана", - говорит Морозов.

Смотрите видео о том, что предусматривает предложение Помпео и Урбана:

Политолог считает последнюю инициативу полезной, не в зависимости от того, какие именно ее идеи будут реализованы, ведь материал Помпео и Урбана пробуждает серьезное обсуждение, в том числе и в рядах республиканцев.

"В Кремле инициативу встретили с мрачным сердцем, что заметно по комментариям Пескова и кремлевских внешнеполитических экспертов. Все они в один голос говорят: если такой план будет реализован, то это станет следующим этапом эскалации", - отметил Морозов.

Зато в Украине с наибольшим оптимизмом восприняли пункт из статьи о снятии ограничений администрацией Трампа на использование дальнобойного вооружения США против РФ.

"Для Украины это очень болезненный вопрос, поскольку Москва последние полгода усилила обстрелы украинских городов и энергетики. И только отмена ограничений на использование американского и европейского оружия против российской армии способна положить этому конец", - объясняет политолог.

Относительно пункта об усилении НАТО он отмечает, что укрепление восточного фланга уже продолжается и будет продолжаться при любой администрации США. Кроме того европейские страны повысят расходы на собственную оборону до 2-3% от ВВП для поддержания безопасности в рамках НАТО.

"Пункт о запуске для Украины ленд-лиза на 500 миллиардов долларов звучит очень мощно. Впрочем, надо не питать иллюзий и помнить, что промышленные возможности США, которые позволяют производить вооружение, очень хорошо просчитаны. Чтобы реализовать столь масштабную программу, Штатам и крупнейшим американским военно-промышленным компаниям придется договариваться с другими странами об их отказе от заказов, которые уже запланированы. Выполнение заказов порой расписано сроком от 3-5 до 7-10 лет. На крупнейших заводах уже очереди на производство ракет, в которых, прежде всего, нуждается Украина", - говорит Морозов.

Из важного в предложении Помпео и Урбана есть пункты о: выплате РФ Украине репараций за содеянное, декларацию о намерении как можно быстрее принять Украину в НАТО и то, что администрация Трампа никогда не будет признавать территориальных захватов Кремля. И никакие соглашения или торги с Кремлем не приведут к изменению позиции республиканской президентской администрации по этому вопросу.

"В целом инициатива Помпео и Урбана - важное подтверждение видения республиканцев окончания войны. Но будет ли это все реализовано, если следующая президентская администрация, вероятно, будет республиканской, мы пока не знаем. На данный момент у меня нет убеждения в том, что предложение реализовано", - подытожил политолог.

Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Предвыборная гонка в США - последние новости

Недавно кандидат в президенты США Камала Харрис обошла своего оппонента на выборах США Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1%. Сейчас Харрис поддерживают 50%, Трампа - 49%.

Накануне директор по коммуникациям кампании Камалы Харрис Майкл Тайлер заявил, что она не согласится на предложение кандидата в президенты Дональда Трампа о дебатах на канале Fox News.

Напомним, нынешний президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение является правильным и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока.

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