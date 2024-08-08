Более чем в сто раз: в Минцифры назвали масштабирование производства дронов

С начала полномасштабного вторжения Украина значительно нарастила производство беспилотников, пока МО закупает их только внутри страны.

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Федоров рассказал о прогрессе по производству украинских дронов / коллаж: Главред, фото: УНИАН

За последние два года войны производство украинских дронов выросло в сто раз. Именно поэтому Министерство обороны закупает только отечественные беспилотники. Об этом глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в своем Telegram-канале.

Федоров заявил, что два года назад Украине пришлось фактически с нуля начинать производство дронов.

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"Тогда было только 7 производителей, у которых государство могло покупать дроны. Сейчас их 100+, и производство выросло в 100 раз", - подчеркнул он.

Абсолютное большинство дронов, которые закупают для ВСУ, производятся в Украине. Министр подтвердил, что эта цифра приближается к отметке в 96%.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение июля на фронте Украина использовала в разы больше беспилотников, чем Россия.

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Напомним, украинские военные часто используют дроны и беспилотники для ударов по объектам военной инфраструктуры на территории РФ, например недавно был атакован аэродром Оленья.

Также в ночь на 22 июля вблизи военного аэродрома в городе Морозовск Ростовской области прогремели мощные взрывы. После атаки дронов над городом поднялся дым.

Россия часто наносит удары своими дронами и беспилотниками по территории Украины.

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