Более чем в сто раз: в Минцифры назвали масштабирование производства дронов

За последние два года войны производство украинских дронов выросло в сто раз. Именно поэтому Министерство обороны закупает только отечественные беспилотники. Об этом глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в своем Telegram-канале.
Федоров заявил, что два года назад Украине пришлось фактически с нуля начинать производство дронов.
"Тогда было только 7 производителей, у которых государство могло покупать дроны. Сейчас их 100+, и производство выросло в 100 раз", - подчеркнул он.
Абсолютное большинство дронов, которые закупают для ВСУ, производятся в Украине. Министр подтвердил, что эта цифра приближается к отметке в 96%.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение июля на фронте Украина использовала в разы больше беспилотников, чем Россия.
Украинские дроны в российско-украинской войне - последние новости
Напомним, украинские военные часто используют дроны и беспилотники для ударов по объектам военной инфраструктуры на территории РФ, например недавно был атакован аэродром Оленья.
Также в ночь на 22 июля вблизи военного аэродрома в городе Морозовск Ростовской области прогремели мощные взрывы. После атаки дронов над городом поднялся дым.
Россия часто наносит удары своими дронами и беспилотниками по территории Украины.
Читайте другие новости о российских дронах в Украине:
- Минус несколько блиндажей РФ: морпехи показали успешную работу дронами
- ВСУ превзошли оккупантов в июле: Зеленский удивил заявлением о дронах
- Впервые в истории: украинский дрон "приземлил" вертолет Ми-28 на Курщине - СМИ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред