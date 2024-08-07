Впервые в истории: украинский дрон 'приземлил' вертолет Ми-28 на Курщине - СМИ

На видео четко видно, как дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины.

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Украинский дрон попал в вертолет Ми-28 на Курщине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот с видео

6 августа воины Центра спецопераций "А" СБУ поразили вертолет над Курской областью РФ. Это уникальная операция, поскольку подбить российский вертолет Ми-28 удалось с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил источник в СБУ, передает РБК-Украина.

На видео четко видно, как дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины.

"СБУ в очередной раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов", - отметил информированный источник в СБУ. видео дня

Стерненко в своем Telegram-канале также отреагировал на это событие.

"Этот результат - кропотливая работа инженеров, операторов и ваших донатов", - написал он.

И добавил, что оккупанты пишут, что в результате удара FPV по Ми-28 воинами СБУ, у вертолета был поврежден винт.

Воины СБУ подбили российский вертолет Ми-28 - видео:

Что известно о вертолете Ми-28 Ми-28 - советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. Ми-28 может совершать: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку, полет боком, полет назад, вбок со скоростью до 100 км/ч, разворот с угловой скоростью до 117 градусов/с, максимальная угловая скорость крена более 100 град/с. Стоимость одной единицы такого вертолета составляет около 15 млн долларов США, пишет Википедия.

Курская область РФ - последние новости

Напомним, 6 августа, Россия перебросила резервы к пограничному участку в Курской области после заявлений о якобы прорыве украинских военных. Сейчас в этом районе продолжаются интенсивные боевые действия. Однако, Украина официально не подтверждала своего участия в боях.

Российские и украинские паблики подтверждают первые потери России в технике и личном составе в результате боев в Курской области. Кроме этого, россияне пишут о разгроме подразделения Кадырова "Ахмат", которое охраняло границу.

В то же время, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что вклинение на территорию Курской области составляет около 7 километров.

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