Впервые в истории: украинский дрон 'приземлил' вертолет Ми-28 на Курщине - СМИ

6 августа воины Центра спецопераций "А" СБУ поразили вертолет над Курской областью РФ. Это уникальная операция, поскольку подбить российский вертолет Ми-28 удалось с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил источник в СБУ, передает РБК-Украина.
На видео четко видно, как дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины.
"СБУ в очередной раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов", - отметил информированный источник в СБУ.видео дня
Стерненко в своем Telegram-канале также отреагировал на это событие.
"Этот результат - кропотливая работа инженеров, операторов и ваших донатов", - написал он.
И добавил, что оккупанты пишут, что в результате удара FPV по Ми-28 воинами СБУ, у вертолета был поврежден винт.
Воины СБУ подбили российский вертолет Ми-28 - видео:
Что известно о вертолете Ми-28
Ми-28 - советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.
Ми-28 может совершать: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку, полет боком, полет назад, вбок со скоростью до 100 км/ч, разворот с угловой скоростью до 117 градусов/с, максимальная угловая скорость крена более 100 град/с.
Стоимость одной единицы такого вертолета составляет около 15 млн долларов США, пишет Википедия.
Курская область РФ - последние новости
Напомним, 6 августа, Россия перебросила резервы к пограничному участку в Курской области после заявлений о якобы прорыве украинских военных. Сейчас в этом районе продолжаются интенсивные боевые действия. Однако, Украина официально не подтверждала своего участия в боях.
Российские и украинские паблики подтверждают первые потери России в технике и личном составе в результате боев в Курской области. Кроме этого, россияне пишут о разгроме подразделения Кадырова "Ахмат", которое охраняло границу.
В то же время, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что вклинение на территорию Курской области составляет около 7 километров.
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