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Дроны СБУ зачистили аэродром Морозовск от КАБов, авиации и ПВО: СМИ узнали детали

Андрей Ганчук
3 августа 2024, 13:42
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Украинские беспилотники поразили еще и нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области, там были серия взрывов, пожар и работа вражеского ПВО.
БПЛА
Украинские БПЛА нанесли мощный удар по России / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, соцсети (иллюстративное фото)

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили на военном аэродроме Морозовск в стране-агрессоре России средства ПВО, авиационную технику и склады с управляемыми авиабомбами (КАБами).

"Украинские беспилотники отработали на отлично, попав в склад авиационных боеприпасов. Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса ругани, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов и расцветшей "бавовны". Местная российская власть пытается скрыть прилет по военному объекту и сообщает, что горят только какие-то складские помещения", - сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники.

Также подчеркивается, что БПЛА ударили по нефтебазе "Губкинская" в Белгородской области. Местные жители сообщали о серии взрывов, возгорании на нефтебазе и работе систем ПВО.

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Инфографика КАБ, инфографика
Кратко о КАБ / Инфографика: Главред

Атака ВСУ на аэродром Морозовск в Ростовской области и другие объекты – главные новости:

Военный аэродром Морозовск был атакован ночью 3 августа. На месте происшествия был пожар. Сообщалось о возгорании склада с боеприпасами и цистерн с топливом. Власти Ростовской области подтвердили повреждения складских объектов в Каменском и Морозовском районах.

Утром в Генштабе ВСУ подтвердили удар по военному аэродрому Морозовск. Военные уточнили, что украинские войска также били и по нефтебазам в Белгородской и Курской областях.

Позже СМИ со ссылкой на ГУР Минобороны заявили, что беспилотники военной разведки Украины поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области. Склад обеспечивал военные подразделения РФ на оккупированном Донбассе.

Морозовск - что о нем известно

Морозовск — город в Ростовской области РФ. В 3 км юго-западнее города находится действующий военный аэродром "Морозовск".

На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, а с 2014 года - Су-34, с помощью которых российские террористы атакуют украинские мирные города.

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