Поражены склады с КАБами: в Генштабе объявили об ударе по аэродрому Морозовск

Информация по поводу поражения вражеских средств противовоздушной обороны и авиационной техники уточняется, сказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Армия Украины атаковала военный аэродром Морозовск в Ростовской области / Скриншот Telegram-канал Astra

Силы обороны Украины нанесли удар по военному аэродрому Морозовск в Ростовской области на территории страны-агрессора России. Попали в склады с боеприпасами, где были и корректируемые авиабомбы (КАБы). Проверяется информация относительно поражения средств ПВО и авиационной техники врага. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

В сообщении Генштаба говорится о том, что украинские войска ночью, 4 августа, результативно атаковали военный аэродром Морозовск.

"Сегодня ночью Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, рф). Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", - сказано в заявлении. видео дня

ВСУ атаковали нефтебазы еще в двух областях

Помимо Ростовской, украинская армия осуществила атаки на нефтебазы и объекты хранения горюче-смазочных материалов войск РФ в Белгородской и Курской областях.

"Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Имеется информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами", - сказали в Генеральном штабе.

Удары ВСУ по военному аэродрому Морозовск – что об этом известно:

Ночью 3 августа беспилотники атаковали военный аэродром Морозовск, который находится в Ростовской области, РФ.

На месте инцидента возник пожар. Сообщалось, что горят склад с боеприпасом и цистерны с топливом.

Ростовский губернатор Василий Голубев подтвердил удар по складам.

"В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах", - уточнил Голубев.

Военный аэродром Морозовск примечателен тем, что там базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Там же находится российская боевая авиация.

Морозовск - что о нем известно Морозовск — город в Ростовской области РФ. В 3 км юго-западнее города находится действующий военный аэродром "Морозовск". На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, а с 2014 года - Су-34, с помощью которых российские террористы атакуют украинские мирные города.

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