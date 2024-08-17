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Крушение режима Путина: какая из "башен Кремля" способна нанести удар

Андрей Ганчук
17 августа 2024, 10:35обновлено 17 августа, 12:46
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Одна из групп в окружении Владимира Путина способна начать процесс смены власти в России, возможно два варианта событий, считает Марат Гельман.
Путин, Кремль
"Семья Ельцина" не может сокрушить режим Путина, но способна начать процесс смены власти - Гельман / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Так называемая "семья Ельцина", которая передала власть в России Владимиру Путину, не обладает возможностями для сокрушения правящего режима. Однако ее представители способны начать процесс смены власти. Возможны два варианта дальнейшего развития событий, считает российский политтехнолог Марат Гельман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что запустить процесс смены власти в РФ могут представители "семьи Ельцина" – "системные либералы".

"Конечно, на данный момент у "семьи Ельцина" таких возможностей нет. Однако ее представители способны начать процесс смены власти. Ведь это часть путинской системы, клиентела, которая занимается экономическими вопросами. У нас их называли "системные либералы". Они напрямую связаны с "семьей", - объяснил Гельман.

По словам эксперта, если "системные либералы" действительно запустят процессы, направленные на смену правящего режима, их либо отстранят, либо они таки добьются своего.

"И если эти лица действительно положат началу процесса, возможно два варианта развития событий. В первом случае их могут в чем-то заподозрить и убрать из власти, что уже станет хорошим сценарием, поскольку Путин будет менее эффективен. Второй вариант будет предполагать разрушения ими политической консолидации вокруг Путина", - подчеркнул Марат Гельман.

Смотрите видео, в котором Гельман рассказал, кто может посеять раздор в Кремле:

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Путин и события в Курской области – главные новости по теме:

Украинцы не будут вести переговоров с Владимиром Путиным по поводу вывода своих войск из Курской области, полагает американский дипломат Майкл Макфол. По мнению бывшего посла США в РФ, Путин не знает, как отвоевать Курщину.

ВСУ обхитрили армию Путина, но есть лишь неделя для больших прорывов в Курской области, считает Марат Гельман. Причиной тому является массовая переброска российских войск на Курщину.

Причина прорыва ВСУ в Курской области – сигнал Путину от генералов ФСБ о том, что нужно заканчивать войну, предположил старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Михаил Боцюркив. На это указывает медленная реакция местных властей и силовиков на события в регионе.

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