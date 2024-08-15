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"Украинцы говорить с ним не будут": в США заявили о бессилии Путина на Курщине

Андрей Ганчук
15 августа 2024, 15:17
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Владимир Путин получил огромный психологический удар и столкнулся с серьезной дилеммой в Курской области, считает американский дипломат Майкл Макфол.
Путин, Курская область
Путин не знает, как отвоевать у Украины Курскую область - дипломат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

У главы Кремля Владимира Путина нет стратегии, как отвоевать обратно территории в Курской области. Он получил огромный психологический удар, сравнимый с мятежом Пригожина и ЧВК Вагнера прошлым летом. Но вот украинцы по Курщине разговаривать с ним не будут. Об этом заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

"Я думаю, что психологически этот удар огромен для Путина, особенно среди элиты, потому что он должен быть защитником. Он должен быть сильным человеком, защищающим Россию от Запада, защищающим Россию от Украины. И теперь во второй раз за столько лет он не смог этого сделать", - цитирует его The Hill.

По словам дипломата, операция ВСУ напоминает ему мятеж Пригожина, который был прошлым летом. Тогда все закончилось переговорами с Путиным

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Макфол отметил, что вторжение Украины напоминает ему восстание главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прошлым летом, которое в конечном итоге закончилось переговорами с Путиным.

"Путину пришлось вести с ним переговоры, чтобы остановить это. Но здесь украинцы не будут вести с ним переговоры, чтобы уйти… Это позор для разведки. Помните, разведчики тоже не поняли это правильно. Это позор для военных ", - отметил Макфол.

Также бывший американский посол в Москве добавил, что россияне устраивают ковровые бомбардировки на территориях, убивая мирных жителей и уничтожая невоенные цели. Но на своей земле такую стратегию применять они не могут.

"Вот что они сделали в Украине. Они сделали это в Сирии. Они сделали это в Чечне. Они не могут сделать этого на своей территории. И поэтому, я думаю, Путин сталкивается с настоящей дилеммой. Как он собирается освобождать эту территорию? Пока у него нет ответа", - подчеркнул Майкл Макфол.

Операция ВСУ в Курской области – главные новости по теме:

Украинская армия продолжает продвигаться в Курской области РФ. Взяты под контроль новые населенные пункты. Вечером 14 августа в плен сдались более 100 российских солдат, сообщили в проекте "Хочу жить".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армия Украины держит 82 населенных пункта в Курской области и продвинулась более чем на 35 километров вглубь территории. Под контролем войск более 1000 квадратных километров.

Операция в Курской области – урок Западу от Украины, сказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. По его словам, ВСУ показали, что даже в сложных условиях можно готовить операции такого масштаба.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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