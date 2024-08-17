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"Генералы ФСБ сказали Путину – хватит": названа причина провала РФ на Курщине

Андрей Ганчук
17 августа 2024, 09:46
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Российские генералы могли подать Владимиру Путину сигнал о том, что развязанную против Украины войну нужно заканчивать, считает аналитик Михаил Боцюркив.
Путин, Курская область
События в Курской области - сигнал Путину, - аналитик / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Прорыв Сил обороны Украины в Курской области в первые дни может указывать на сигнал российских генералов главе Кремля Владимиру Путину о том, что войну надо заканчивать. Об этом заявил старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Михаил Боцюркив.

Как сообщает BBC, ситуация, в рамках которой ВСУ не встретили сопротивления в первые дни операции на Курщине может указывать на неповиновение российских силовиков высшего эшелона Владимиру Путину.

"Украинские войска прорвались там, где должны были быть высокоэффективные заслоны. Вы не видите большого сопротивления со стороны населения и правоохранительных органов, не было сообщений о выстрелах ни из одного отделения милиции. Я думаю, что такая медленная реакция сил безопасности, если это действительно так, может свидетельствовать о том, что генералы и ФСБ говорят Путину: "Хватит!" – подчеркнул Михаил Боцюркив.

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Операция ВСУ в Курской области - главные новости по теме:

Армия Украины контролирует 82 населенных пункта в Курской области, ранее говорил главком Александр Сырский. Украинские войска продвинулись вглубь российской территории на 35 километров.

Согласно оценкам разведки Британии, ВСУ прорвались на 40 км в Курской области. Россияне пытаются остановить продвижение украинской армии и уже перебрасывают на Курщину большие силы.

Владимир Путин назначил главу ФСБ Александра Бортникова командующим "КТО" в Курской области – это свидетельствует о прямом переподчинении российской обороны самому Путину, сказал Главреду политтехнолог Марат Гельман. Впрочем, как полагает эксперт, Кремлю это не поможет.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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