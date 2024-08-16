Путин решением по Курской области подчинил армию и ФСБ: поможет ли это Кремлю

Решение президента страны-агрессора России Владимира Путина назначить главу ФСБ Александра Бортникова куратором "контртеррористической операции" в Курской области – один из шагов, который показывает, что Путин напрямую подчинил себе армию и спецслужбу. Однако Кремлю такой ход не поможет. Об этом заявил российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.
В интервью Главреду он рассказал о том, что Путин в своих назначениях руководствуется исключительно принципом личной преданности.
"Для Путина существует лишь тип правления, который предусматривает назначения на должности на основе личной преданности. Он руководствуется именно таким принципом и предоставляет этим людям максимальные полномочия. Ведь Путину не нравится демократия не только из-за того, что такая форма правления не дает всей полноты власти, но и потому, что он не умеет управлять системой, в которой у каждого человека есть свои обязанности, ответственность и полномочия. Путин может руководить только в ситуации прямого подчинения", - объяснил эксперт.
Смотрите видео, в котором Гельман сделал прогноз по ситуации в Курской области:
Также он добавил, что Путин напрямую переподчинил себе армию и ФСБ, но это Кремлю не поможет.
"Назначение Бортникова куратором КТО – сигнал того, что армия, ФСБ и вся военная система в целом переходит в прямое военное подчинение Путина. Но я не думаю, что это улучшит ситуацию для Кремля", - подчеркнул Марат Гельман.
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Украинская армия контролирует 82 населенных пункта в Курской области, сказал главком ВСУ Александр Сырский.
Занято более 1000 квадратных метров российской территории. Создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалюк.
ВСУ обхитрили армию Путина, но есть лишь неделя для того, чтобы достичь масштабного продвижения в Курской области, считает Марат Гельман. Свою позицию он аргументировал тем, что россияне перебрасывают большое количество войск на Курщину.
На фоне прорыва Сил обороны Украины в Курской области в РФ устроили истерику. Террорист Игорь-Стрелков Гиркин, который находится за решеткой, опасается удара ВСУ в направлении оккупированного Крыма.
Кто такой Марат Гельман
Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.
Руководитель Европейского культурного центра Черногории.
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