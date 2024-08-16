Путин решением по Курской области подчинил армию и ФСБ: поможет ли это Кремлю

Глава Кремля Владимир Путин назначил руководить и координировать операцией РФ в Курской области секретаря Госсовета Дюмина и руководителя ФСБ Патрушева.

https://glavred.info/world/putin-resheniem-po-kurskoy-oblasti-podchinil-armiyu-i-fsb-pomozhet-li-eto-kremlyu-10589150.html Ссылка скопирована

Не думаю, что назначение Борникова куратором "КТО" на Курщине улучшит ситуацию для Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Решение президента страны-агрессора России Владимира Путина назначить главу ФСБ Александра Бортникова куратором "контртеррористической операции" в Курской области – один из шагов, который показывает, что Путин напрямую подчинил себе армию и спецслужбу. Однако Кремлю такой ход не поможет. Об этом заявил российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Путин в своих назначениях руководствуется исключительно принципом личной преданности.

"Для Путина существует лишь тип правления, который предусматривает назначения на должности на основе личной преданности. Он руководствуется именно таким принципом и предоставляет этим людям максимальные полномочия. Ведь Путину не нравится демократия не только из-за того, что такая форма правления не дает всей полноты власти, но и потому, что он не умеет управлять системой, в которой у каждого человека есть свои обязанности, ответственность и полномочия. Путин может руководить только в ситуации прямого подчинения", - объяснил эксперт.

Смотрите видео, в котором Гельман сделал прогноз по ситуации в Курской области:

Также он добавил, что Путин напрямую переподчинил себе армию и ФСБ, но это Кремлю не поможет.

"Назначение Бортникова куратором КТО – сигнал того, что армия, ФСБ и вся военная система в целом переходит в прямое военное подчинение Путина. Но я не думаю, что это улучшит ситуацию для Кремля", - подчеркнул Марат Гельман.

Ситуация в Курской области – главные новости по теме:

Украинская армия контролирует 82 населенных пункта в Курской области, сказал главком ВСУ Александр Сырский.

Занято более 1000 квадратных метров российской территории. Создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалюк.

ВСУ обхитрили армию Путина, но есть лишь неделя для того, чтобы достичь масштабного продвижения в Курской области, считает Марат Гельман. Свою позицию он аргументировал тем, что россияне перебрасывают большое количество войск на Курщину.

На фоне прорыва Сил обороны Украины в Курской области в РФ устроили истерику. Террорист Игорь-Стрелков Гиркин, который находится за решеткой, опасается удара ВСУ в направлении оккупированного Крыма.

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред