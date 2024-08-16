В РФ истерика из-за прогноза нового прорыва ВСУ: названо вероятное направление

Украинская армия якобы планирует нанести более крупный удар, истерят пропагандисты РФ.

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ВСУ могут пойти в новое наступление

/ Коллаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade, Telegram

Отбывающий срок в тюрьме российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) считает наступление Украины в Курской области отвлекающим маневром.

Соответствующий фрагмент письма, которое оккупант написал в тюрьме, опубликовала в Telegram его жена Мирослава Регинская.

"Стрелок" прогнозирует, что украинская армия планирует нанести более крупный удар в направлении оккупированного Крыма.

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"В отношении ситуации на фронте: внимательно слежу. Считаю удар украинцев в Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго - главного, в котором они основные задействуют свои остальные резервы и авиацию (F-16). Вероятнее всего, в Крымском направлении", - написал он.

Отметим, что российские военные пропагандисты также активно обсуждают возможность нового наступления ВСУ на юге.

/ Скриншот

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области – последние новости по теме

Как сообщалось ранее, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

Ранее сообщалось, что Украина может подписать соглашение "землю на землю". Курская операция Украины имела политическую подоплеку и теперь Зеленский с Путиным будут подписывать совсем другое соглашение об окончании войны.

Напомним, ранее была названа цель операции на Курщине. Запад должен снять запреты на использование Украиной дальнобойных вооружение на территории агрессора России, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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