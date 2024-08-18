Россия пошла в массированную атаку в сторону Торецка

Российские войска утром 18 августа пошли в массированную атаку на Донецком направлении. По состоянию на обед воскресенья атака отбита ВСУ без потери позиций.
Указывается, что противник собрал 12 единиц бронетехники и выдвинул "кулак" в районе сел Зализное и Северное. Таким образом, враг пытался прорвать оборону украинских сил в сторону Торецка.
Россияне в результате штурма потеряли десятки своих солдат и 10 единиц техники.
"Наши воины умелыми и слаженными действиями отбили вражескую атаку. Потерь позиций не допущено. В ходе боя уничтожено 10 единиц техники и обезврежено 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно", - говорится в сообщении Генштаба.
Война в Украине - ситуация на фронте
Согласно данным мониторингового канала DeepState, Россия захватила села Желанное и Орловка, а также продвинулась в Нью-Йорке, Красногоровке, Николаевке и Журавке.
Также российские оккупанты приблизились к Покровску в Донецкой области и находятся всего в 10 км от окраин города. Один из украинских военных, который участвует в боевых действиях на Покровском направлении, сказал, что враг там атакует целыми днями. Преимущество противника в пехоте в этом районе - 10 к 1.
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