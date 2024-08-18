Раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости

Последний раз Россия наносила по Украине массированный удар еще в начале июля.

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Россия может нанести по Украине новый массированный удар / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, depositphoto.com.ua

Россия действительно накапливает боекомплект для массированного удара по Украине, о чем свидетельствует определенная пауза с момента предыдущей атаки, которая состоялась еще 8 июля, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Однако ничего "апокалиптического" не произойдет.

Оценивая масштаб угрозы, Коваленко отметил, что на сегодня РФ могла накопить 80 ракет Х-101/555, до шести "Кинжалов" и 40 единиц "Калибр". В то же время агрессорка вряд ли смогла накопить "Искандеры", которые она регулярно применяет в войне против Украины.

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Также Коваленко напомнил, что РФ регулярно использует северокорейскую баллистику.

В целом, у РФ в запасе до 130 ракет разного типа, не говоря уже о тех, что были в арсенале.

"Тем не менее, задействовать весь ударный потенциал одновременно Россия не сможет", - считает Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удар по Украине - когда ждать следующей атаки

Ранее The Times писал со ссылкой на источники в Минобороны Украины, что Россия готовит мощный обстрел украинских городов, прежде всего "важных" зданий в Киеве, пытаясь таким образом якобы отомстить за прорыв в Курскую область.

Отмечалось, что Россия может снова применить целый арсенал ракет - крылатых и баллистических, а также "Шахеды".

Эксперты считают, что следующая массированная атака РФ может состояться 24 августа - на День Независимости. Но вряд ли этот удар будет "апокалиптическим", согласился эксперт Александр Коваленко.

Как писал Главред, в ночь на воскресенье, 18 августа, Россия нанесла по Украине ракетно-дроновой удар. Оккупанты выпустили по Украине 16 воздушных целей. Силы обороны уничтожили 13 из них: 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 дронов-камикадзе.

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