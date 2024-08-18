РФ атаковала Украину дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: сколько сбито целей

Всего было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника. Тринадцать из них сбили защитники украинского неба.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-ukrainu-dronami-ballistikoy-i-krylatymi-raketami-skolko-sbito-celey-10589441.html Ссылка скопирована

Силы обороны уничтожили 13 воздушных целей / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, скриншот видео МО РФ

В ночь на воскресенье, 18 августа, страна-агрессор Россия нанесла по Украине ракетно-дроновый удар. Оккупанты выпустили по Украине 16 воздушных целей. Силы обороны уничтожили 13 из них: 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 дронов-камикадзе.

Как сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, враг атаковал Украину баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Всего было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

видео дня

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

2 баллистические ракеты KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы было сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей:

2 баллистические ракеты KN-23;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Остальные ракеты, которые не попали в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь и пострадавших.

Отчет Воздушных сил за 18 августа / Фото: t.me/kpszsu

Ракетные удары по Киеву 18 августа 2024 - последние новости

Около пяти часов утра 18 августа российские оккупанты атаковали Киев с воздуха - враг применил баллистическое вооружение. Также были запущены дроны.

РФ в третий раз подряд, скорее всего, применила северокорейские баллистические ракеты типа KN-23.

По предварительным данным, баллистические ракеты были сбиты на подлете к столице.

"Кроме того, практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева входило несколько ударных БПЛА врага. Все дроны противника были уничтожены далеко за пределами города", - сообщили в КГВА.

Около 7:00, через два часа после попытки нанести баллистический удар по Киеву, российские оккупанты атаковали столицу крылатыми ракетами.

После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления.

Силами и средствами ПВО все враждебные цели были уничтожены.

В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред