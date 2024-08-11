"Где всё МАГАТЭ?": в РФ забились в истерике после того, как сами же подожгли ЗАЭС

Россияне сами подожгли кучу автомобильных шин в градирне Запорожской АЭС.

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Захарова обвинила Украину в ядерном терроре / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Евгений Евтушенко, Мария Захарова

Российские оккупанты утроили пожар на Запорожской атомной электростанции. В Сети уже разлетелись жуткие фото и видео. Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что россияне подожгли много автомобильных шин в самой градирне атомной станции.

"Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища. Сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации. Успокойтесь, пожалуйста", - написал Евтушенко.

После этого так называемый глава Запорожской области Евгений Балицкий начал во всем винить Украину, утверждая, что ВСУ якобы "обстреляли" Энергодар, после чего загорелся объект охладительных систем ЗАЭС. В то же время он также не сообщил, что существует какая-то угроза для населения на фоне пожара.

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"В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания. Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет", - написал он.

Этим пожаром воспользовалась и представитель МИД РФ Мария Захарова, которая начала "бросаться" своими громкими заявлениями. Захарова даже попыталась обвинить Украину в "ядерном терроре", несмотря на то, что этим постоянно занималась Россия.

"Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении", - в панике написала она.

Захарова обвинила Украину в ядерном терроре / фото: скриншот

Кто такая Мария Захарова Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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Вечером, 11 августа стало известно о том, что на территории Запорожской атомной электростанции начался жесткий пожар. Это подтверждали фото и видео, которые буквально разлетелись по всей Сети.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу же отреагировал на эту катастрофическую ситуацию. Он отметил, что ситуация на Запорожской АЭС не сможет быть безопасной и контролируемой до тех пор, пока там находятся российские оккупанты. В то же время он добавил, что с самого начала после захвата ЗАЭС россияне пользуются ситуацией для шантажа Украины, Европы и всего мира.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по состоянию на 22:30 не было зафиксировано изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС. Это значит, что все показатели находятся в норме.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

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