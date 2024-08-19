Адмирал ВМС США: есть одна менее очевидная цель для удара ВСУ в Крыму

Украинская армия уже имеет необходимое оружие для поражения этих объектов, отметил американский адмирал в отставке.

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ВСУ готовятся к освобождению Крыма / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Википедия

У Вооруженных сил Украины в Крыму есть несколько целей, по которым важно нанести удар, считает адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери. Речь идет, в частности, про Керченский мост.

В интервью Голосу Америки он отметил, что Крымский мост имеет стратегическое значение и тактическую ценность, через него проходит часть логистики врага.

Однако есть еще один менее очевидный объект для атаки.

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"Я скажу, что есть также паромная переправа, которая столь же важна или даже еще важнее для логистики. Поэтому, с моей точки зрения, они должны поразить обе цели", - считает Монтгомери.

Он подчеркнул, что паромная переправа - это законная военная цель.

"И поскольку у них (украинцев) есть оружие, нужное, чтобы нанести удары, им, пожалуй, стоит это рассмотреть. Но также им стоит взвесить и то, где еще они могут использовать это оружие, потому что (у Украины) есть ограниченное количество дальнобойных ракет ATACAMS или других систем", - отметил адмирал.

Однако он предположил, что к атаке можно привлечь и морские дроны.

"Но выбить материально-технический потенциал России в Крыму важно для будущего контрнаступления, чтобы отбить Крым, если это будет происходить", - подытожил Монтгомери.

Что такое Голос Америки? Голос Америки - американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США), которая вещает на 47 языках, имея еженедельную аудиторию в 278 миллионов человек. В основном в эфир выходят новости, информационные и культурные программы. Некоторые иностранные слушатели считают, что "Голос Америки" является лучшим источником информации, тогда как другие считают ее формой пропаганды и рупором правительства США, пишет Википедия.

Взрывы в Крыму - последние новости

Как писал Главред, в пятницу, 16 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Громко было в Керчи, где расположен Крымский мост.

До этого стало известно, что Силы обороны Украины нанесли мощный удар по "центру принятия решений" РФ во временно оккупированном Крыму. После удара по штабу Черноморского флота в 2023 году, россияне приняли решение перенести часть органов управления в Новороссийск.

Эксперты убеждены, что операция в Крынках Херсонской области, которая началась в октябре 2023-го, могла бы стать ключевой в этой войне. Впрочем, в конце июня 2024-го ВСУ отошли из поселка.

Тогда как сейчас возвращение Крымского полуострова является сложной задачей. Прежде всего Украине для этого нужна экономическая успешность, убежден политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Тем не менее руководитель ГУР Кирилл Буданов убежден, что освободить Крым будет значительно проще, чем отвоевать Донбасс, благодаря стратегическим особенностям полуострова.

Крымский мост - характеристики / Инфографика: Главред

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