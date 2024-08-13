ВСУ ударили по 'центру принятия решений' в Крыму: куда Россия переместила штаб ЧФ

Спикер ВМС отметил, что удар по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе оказался для оккупантов "очень болезненным".

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Стало известно куда россияне переместили часть органов управления ЧФ РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по "центру принятия решений" РФ во временно оккупированном Крыму. После удара по штабу Черноморского флота в 2023 году, россияне приняли решение перенести часть органов управления в Новороссийск. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, после атаки штаб Черноморского флота РФ больше не функционирует. Кроме этого, враг активно ищет новые места для размещения своих командиров, некоторые из которых уже перебазировались на материк.

"Потому что враг прекрасно понимает, что мы такие вещи видим, отслеживаем. И конечно они пытаются использовать какие-то другие локации. Скрывают свое пребывание. Но удар был очень болезненный", - рассказал Плетенчук. видео дня

Он добавил, что хотя в момент удара в штабе не было главы Черноморского флота РФ, однако, некоторый персонал там все равно работал.

Плетенчук также подчеркнул, что вполне понятно, что противник пытается скрыть свое местонахождение, особенно штабов, командных пунктов, узлов связи и других важных органов военного управления, которые непосредственно влияют на ход боевых действий.

"Да того, как они говорят центры "принятия решений"... Была даже информация, что некоторые органы их управления были перебазированы в Новороссийск", - сказал спикер.

Что известно о военных аэродромах РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удар по штабу Черноморского флота РФ - что известно о взрывах в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 сентября 2023 года Силы обороны Украины успешно атаковали штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. В Сети появились кадры разрушенного здания и пожара, а Минобороны России признало, что их стратегический объект потерпел поражение.

В ночь на 9 августа во временно оккупированном Крыму была напряженная ситуация. Оккупанты сообщили о трех попытках отразить атаки ракет "Нептун", беспилотников и морских дронов в Севастополе.

В ночь на 26 июля, в Крыму прогремела серия взрывов, которые были слышны в Новофедоровке, районе Окуневки и Симферополе. По данным СМИ, на оккупированном полуострове горит аэродром "Саки" в Новофедоровке, где также наблюдается детонация боеприпасов.

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