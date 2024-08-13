УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ ударили по "центру принятия решений" в Крыму: куда Россия переместила штаб ЧФ

Юрий Берендий
13 августа 2024, 12:49
318
Спикер ВМС отметил, что удар по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе оказался для оккупантов "очень болезненным".
ВСУ ударили по 'центру принятия решений' в Крыму: куда Россия переместила штаб ЧФ
Стало известно куда россияне переместили часть органов управления ЧФ РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по "центру принятия решений" РФ во временно оккупированном Крыму. После удара по штабу Черноморского флота в 2023 году, россияне приняли решение перенести часть органов управления в Новороссийск. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, после атаки штаб Черноморского флота РФ больше не функционирует. Кроме этого, враг активно ищет новые места для размещения своих командиров, некоторые из которых уже перебазировались на материк.

"Потому что враг прекрасно понимает, что мы такие вещи видим, отслеживаем. И конечно они пытаются использовать какие-то другие локации. Скрывают свое пребывание. Но удар был очень болезненный", - рассказал Плетенчук.

видео дня

Он добавил, что хотя в момент удара в штабе не было главы Черноморского флота РФ, однако, некоторый персонал там все равно работал.

Плетенчук также подчеркнул, что вполне понятно, что противник пытается скрыть свое местонахождение, особенно штабов, командных пунктов, узлов связи и других важных органов военного управления, которые непосредственно влияют на ход боевых действий.

"Да того, как они говорят центры "принятия решений"... Была даже информация, что некоторые органы их управления были перебазированы в Новороссийск", - сказал спикер.

Аэродромы Крым инфографика
Что известно о военных аэродромах РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удар по штабу Черноморского флота РФ - что известно о взрывах в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 сентября 2023 года Силы обороны Украины успешно атаковали штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. В Сети появились кадры разрушенного здания и пожара, а Минобороны России признало, что их стратегический объект потерпел поражение.

В ночь на 9 августа во временно оккупированном Крыму была напряженная ситуация. Оккупанты сообщили о трех попытках отразить атаки ракет "Нептун", беспилотников и морских дронов в Севастополе.

В ночь на 26 июля, в Крыму прогремела серия взрывов, которые были слышны в Новофедоровке, районе Окуневки и Симферополе. По данным СМИ, на оккупированном полуострове горит аэродром "Саки" в Новофедоровке, где также наблюдается детонация боеприпасов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Черноморский флот новости Крыма деоккупация Крыма
Реклама

Главное за день

Будет действовать для всех: Генштаб ввел новые ограничения для одной из областей - что известно

Будет действовать для всех: Генштаб ввел новые ограничения для одной из областей - что известно

14:17 Украина
РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе: известны возможные цели - FT

РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе: известны возможные цели - FT

13:44 Мир
Украину охватит сильный антициклон Mashal: какая погода будет 14 августа

Украину охватит сильный антициклон Mashal: какая погода будет 14 августа

13:10 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Это финал : Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на Курск 12354

"Это финал": Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на Курск

Написано в его трудах : что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляют 10645

"Написано в его трудах": что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляют

Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет 4443

Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет

Перепутали с ВСУ: россияне «размотали» вертолетом свою же колонну техники под Курском 3240

Перепутали с ВСУ: россияне "размотали" вертолетом свою же колонну техники под Курском

Последние новости

14:17

Будет действовать для всех: Генштаб ввел новые ограничения для одной из областей - что известно

14:16

Упадет в обморок прямо на фронте: Julik признался, что боится получить повестку

14:07

Злата Огневич прокомментировала роман с известным женатым певцом

14:00

Каким путем женщина может выйти на крышу: идеальный способ проверить себя за 5 секунд

13:44

РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе: известны возможные цели - FT

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской областиПожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области
13:16

Пожар на Запорожской АЭС: стала известна реальная цель провокации России

13:10

Украину охватит сильный антициклон Mashal: какая погода будет 14 августа

12:57

Угроза замораживания войны: Мусиенко поделился неутешительным сценариемВидео

12:49

ВСУ ударили по "центру принятия решений" в Крыму: куда Россия переместила штаб ЧФ

Реклама
12:27

Армия РФ в панике: ВСУ наступают на Курщине на четырех направлениях

12:12

Настя Приходько показала лицо во всех деталях без ретуши

12:10

Женщина путешествует по странам с бесплатным роскошным жильем: как это удается

12:03

"Магнит для комаров": какую группу крови москиты "любят" больше всего - исследование

11:52

В Украине резко изменились цены на популярные продукты: что подорожало больше всего

11:45

"Имеем право уничтожать": почему Запад одобряет наступление ВСУ на КурщинеВидео

11:35

"Виталий Билоножко женился!": вдова Билоножко показала фото со свадьбы внука

11:21

Возможны ли переговоры с РФ до конца года: Мусиенко дал прогнозВидео

11:12

Тяжелые уличные бои: боец ВСУ рассказал правду о боях в Нью-Йорке - что известно

10:53

Британия не разрешила бить по Курску ракетами Storm Shadow: какая причина

10:48

"Путину эта история удалась": эксперт раскрыл, как РФ обманула мир с ЗАЭС

Реклама
10:39

Блэкаут в нескольких областях РФ: стали известны последствия атаки по Курской АЭС

10:30

Церковный праздник 13 августа: что запрещено делать в день Максима Исповедника

10:21

"Исторический прорыв": сенаторы США восхитились действиями ВСУ на Курщине

09:59

Выбрал развлекаться с мачехой-путинисткой: Никита Пресняков скрывает свой выбор

09:47

Наступление в Курской области: какие населенные пункты удалось освободить - DeepState

09:30

Гороскоп на завтра 14 августа: Стрельцам - интригующие перемены, Водолеям - удачный день

08:58

"Не было никаких шансов": Трамп назвал имя политика, которого считает виновным в войне

08:52

Кирби дал Путину совет, как вернуть оккупированную территорию Курской области

08:38

"Готовы простить": сенсационное возвращение Олега Винника - что известно

08:10

ВСУ прорвались в Курской области: в ISW заявили о контроле над населенными пунктами

07:57

"Ну что же ты делаешь": путинистке Лолите грозит наказание - что она вытворила

07:45

Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области - ISW

06:51

Пожар на Запорожской АЭС: в МАГАТЭ не смогли установить причину

06:04

Россия запустила пропагандистскую машину генерации фейков: чего ждатьмнение

05:58

Северное сияние в Украине: регионы накрыла опасная магнитная буря

05:30

Мусиенко сказал, как операция на Курщине поможет в переговорах с РФВидео

04:15

Интернет будет "летать": как ускорить сигнал Wi-Fi - эффективные советы

03:30

"Горячая фаза войны продлится до лета 2025 года": Мусиенко сделал прогноз, что будет дальше

03:10

Возлюбленная Дмитрия Кулебы заговорила про штамп в паспорте

02:43

Желтизна исчезнет моментально: как отбелить пластик без лишних усилий

Реклама
02:34

Военные не справляются: доверенное лицо Кремля заговорило об унижении Путина

02:02

Лезть руками в землю не нужно: как узнать, что растение нужно политьВидео

01:58

Количество боев стремительно увеличилось: Генштаб рассказал, где горячее всего

01:37

Это еще не конец: в РФ в панике заговорили о еще одном наступлении ВСУ

01:30

Бунт против Путина: эксперт намекнул, кто может возглавить новый мятеж в РФВидео

01:03

Путин точно готовит серьезный ответ для Украины за Курскую область - Свитан

00:29

Набираемся терпения: российский оппозиционер рассказал, пойдет ли против Путина

00:03

Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет

12 августа, понедельник
23:51

РФ перебрасывает войска из Приднепровья на Курское направление - ОСУВ "Таврия"

23:28

Катя Репяхова раскрыла настоящую причину задержки речи у сына от Виктора Павлика

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять