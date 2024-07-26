Мощные взрывы в Крыму: горит аэродром "Саки", слышна детонация боеприпасов - СМИ

Серия взрывов была слышна в Новофедоровке, в районе Окуневки и Симферополе.

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В Крыму вспыхнул пожар после "прилетов" / Фото: t.me/Crimeanwind

В ночь на пятницу, 26 июля, в Крыму погремела серия взрывов, которые были слышны в Новофедоровке, в районе Окуневки и Симферополе. По данным СМИ, на оккупированном полуострове горит аэродром "Саки" в Новофедоровке и слышна детонация боеприпасов.

Как пишет Telegram-канал Крымский ветер, сначала в Севастополе объявлялась баллистическая опасность, но потом ее отменили.

"02:41 уже 13 мощных взрывов, слышно гул ракет, бахает со всех сторон - со стороны Добрушино, со стороны Евпатории, со стороны Новоозерного и где-то далеко скорее всего в Саках", - сообщает канал со ссылкой на подписчика.

видео дня

"В Евпатории прилёты. Штук пять уже было. После первого и пятого даже сирену секунд на пятнадцать включали", - добавили на канале.

Местные жители сообщили о пожаре на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, там также слышна детонация боеприпасов.

Кроме этого, мощные взрывы были слышны в районе Окуневки и в Симферополе.

В Севастополе местные власти сообщили об атаке БПЛА.

В Сети также появились видео работы российской ПВО и пожаров.

Смотрите видео - в Крыму прогремели мощные взрывы:

Скриншот

Аэродром Саки в Крыму Саки — военный аэродром первого класса в Крыму, на котором находится учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки лётного состава палубной авиации. До 1991 года его использовали ВВС СССР, с 1991 года до 2014 года он служил базой для 10-й бригады морской авиации Украины. После анннексии Крыма Россией аэродром использует Минобороны РФ (Военно-морской флот ВС РФ). С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолётах Су-24М и Су-30СМ, пишет Википедия. Аэродром расположен в п. Новофёдоровка (ранее именовался Саки-4) и принимает все типы ВС без ограничений.

Взрывы в Крыму - последние новости

15 июля оккупанты пожаловались на атаку по Крыму и РФ, там прогремели взрывы. По информации от спасательной службы Севастополя, зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома.

В результате удара беспилотных летательных аппаратов по военным объектам РФ в оккупированном Крыму была поражена воинская часть россиян. В Сети раскрыли детали удара по целям в Крыму также известно, что ранее эта же часть была атакована 15 июля.

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