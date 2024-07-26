Мощные взрывы в Крыму: горит аэродром "Саки", слышна детонация боеприпасов - СМИ

В ночь на пятницу, 26 июля, в Крыму погремела серия взрывов, которые были слышны в Новофедоровке, в районе Окуневки и Симферополе. По данным СМИ, на оккупированном полуострове горит аэродром "Саки" в Новофедоровке и слышна детонация боеприпасов.
Как пишет Telegram-канал Крымский ветер, сначала в Севастополе объявлялась баллистическая опасность, но потом ее отменили.
"02:41 уже 13 мощных взрывов, слышно гул ракет, бахает со всех сторон - со стороны Добрушино, со стороны Евпатории, со стороны Новоозерного и где-то далеко скорее всего в Саках", - сообщает канал со ссылкой на подписчика.
"В Евпатории прилёты. Штук пять уже было. После первого и пятого даже сирену секунд на пятнадцать включали", - добавили на канале.
Местные жители сообщили о пожаре на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, там также слышна детонация боеприпасов.
Кроме этого, мощные взрывы были слышны в районе Окуневки и в Симферополе.
В Севастополе местные власти сообщили об атаке БПЛА.
В Сети также появились видео работы российской ПВО и пожаров.
Смотрите видео - в Крыму прогремели мощные взрывы:
Аэродром Саки в Крыму
Саки — военный аэродром первого класса в Крыму, на котором находится учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки лётного состава палубной авиации.
До 1991 года его использовали ВВС СССР, с 1991 года до 2014 года он служил базой для 10-й бригады морской авиации Украины. После анннексии Крыма Россией аэродром использует Минобороны РФ (Военно-морской флот ВС РФ).
С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолётах Су-24М и Су-30СМ, пишет Википедия.
Аэродром расположен в п. Новофёдоровка (ранее именовался Саки-4) и принимает все типы ВС без ограничений.
Взрывы в Крыму - последние новости
15 июля оккупанты пожаловались на атаку по Крыму и РФ, там прогремели взрывы. По информации от спасательной службы Севастополя, зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома.
В результате удара беспилотных летательных аппаратов по военным объектам РФ в оккупированном Крыму была поражена воинская часть россиян. В Сети раскрыли детали удара по целям в Крыму также известно, что ранее эта же часть была атакована 15 июля.
Другие новости:
- ATACMS добили технику РФ на ремонте: подробности новых взрывов в Крыму
- Сокрушительный удар по парому РФ в Керченском проливе: разведка Британии назвала последствия
- Крыму грозит превращение в остров, войска РФ потерпели серьезный удар – ВСУ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред