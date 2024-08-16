В оккупированном Крыму неспокойно: Керчь трясет от серии мощных взрывов

В пятницу, 16 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Громко было в Керчи, где расположен Крымский мост. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".
Первые взрывы в городе прогремели около 21:38. По состоянию на 21:50 в Керчи зафиксировали семь мощных взрывов.
Оккупационные власти Крыма пока не комментируют причины взрывов. Пропагандистские каналы даже не объявили воздушную тревогу.
В то же время агенты партизанского движения "Атеш" призвали жителей Керчи находиться в безопасных местах, подчеркивая опасность в городе.
"Керчь, советуем находиться в безопасных местах!" - призвали партизаны.
Атаки ВСУ на Крым
С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.
По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.
Взрывы в Крыму - последние новости
Напомним, в ночь на 16 августа, в Крыму также было громко. Россияне заявляли об атаке беспилотников на Севастополь, Керчь и Черноморское. По предварительным данным представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, поражена паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском.
Также неспокойно было в ночь на 9 августа. В Севастополе и Черноморском прогремели сильные взрывы. Оккупанты утверждали, что в Севастополе трижды отражали атаки ракет "Нептун", БПЛА и морских дронов.
Я сообщал Главред, в ночь с 8 на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское в оккупированном Крыму воины ГУР уничтожили российский катер проекта КС 701 типа "Тунец". Его ликвидировали с помощью ударного морского дрона MAGURA V5.
Читайте также:
- ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма: что удалось уничтожить
- Был шанс отрезать Крым: известно, какая операция ВСУ могла стать ключевой в войне
- Тайная база российской ПВО в Крыму: партизаны разведали подробности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред