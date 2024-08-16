УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В оккупированном Крыму неспокойно: Керчь трясет от серии мощных взрывов

Руслана Заклинская
16 августа 2024, 23:01
226
Оккупационные власти Крыма пока не комментируют причины взрывов в Керчи.
В оккупированном Крыму неспокойно: Керчь трясет от серии мощных взрывов
В Керчи прогремела серия мощных взрывов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В пятницу, 16 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Громко было в Керчи, где расположен Крымский мост. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

Первые взрывы в городе прогремели около 21:38. По состоянию на 21:50 в Керчи зафиксировали семь мощных взрывов.

Оккупационные власти Крыма пока не комментируют причины взрывов. Пропагандистские каналы даже не объявили воздушную тревогу.

видео дня

В то же время агенты партизанского движения "Атеш" призвали жителей Керчи находиться в безопасных местах, подчеркивая опасность в городе.

"Керчь, советуем находиться в безопасных местах!" - призвали партизаны.

Атаки ВСУ на Крым

С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.

По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Взрывы в Крыму - последние новости

Напомним, в ночь на 16 августа, в Крыму также было громко. Россияне заявляли об атаке беспилотников на Севастополь, Керчь и Черноморское. По предварительным данным представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, поражена паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском.

Также неспокойно было в ночь на 9 августа. В Севастополе и Черноморском прогремели сильные взрывы. Оккупанты утверждали, что в Севастополе трижды отражали атаки ракет "Нептун", БПЛА и морских дронов.

Я сообщал Главред, в ночь с 8 на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское в оккупированном Крыму воины ГУР уничтожили российский катер проекта КС 701 типа "Тунец". Его ликвидировали с помощью ударного морского дрона MAGURA V5.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Керчь новости Крыма взрыв война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина потеряла истребитель МиГ-29: что известно

Украина потеряла истребитель МиГ-29: что известно

22:13 Украина
У россиян - проблемы: в минобороны Эстонии оценили, пойдет ли РФ в контратаку на Курщине

У россиян - проблемы: в минобороны Эстонии оценили, пойдет ли РФ в контратаку на Курщине

21:26 Мир
ВСУ продвигаются в Курской области: Сырский рассказал детали наступления

ВСУ продвигаются в Курской области: Сырский рассказал детали наступления

20:02 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украине вводят изменения в военном учете: что ждет мужчин 3099

В Украине вводят изменения в военном учете: что ждет мужчин

Война может завершиться в ноябре: теперь есть один мирный план – политолог 2704

Война может завершиться в ноябре: теперь есть один мирный план – политолог

В РФ истерика из-за прогноза нового прорыва ВСУ: названо вероятное направление 2592

В РФ истерика из-за прогноза нового прорыва ВСУ: названо вероятное направление

Обмен Курщины на Донбасс: Кремль активно пошел ва-банк - Жданов 2293

Обмен Курщины на Донбасс: Кремль активно пошел ва-банк - Жданов

Последние новости

23:37

Плюс одна мечта: Инна Мирошниченко похвасталась новым образом дочери

23:01

В оккупированном Крыму неспокойно: Керчь трясет от серии мощных взрывов

22:13

Украина потеряла истребитель МиГ-29: что известно

21:32

АМКУ должен знать, что цементный монополист CRH не ушел с российского рынка, - лидер ЅаѵеФОП

21:26

У россиян - проблемы: в минобороны Эстонии оценили, пойдет ли РФ в контратаку на Курщине

Россия войной Курскую область не вернет, Путина ждет цугцванг с мобилизацией – ГельманРоссия войной Курскую область не вернет, Путина ждет цугцванг с мобилизацией – Гельман
21:07

В Курской области бойцы ВСУ уничтожили колонну кадыровцев – The Economist

20:13

"Замечательный результат": Гельман сказал, чем закончится операция на КурщинеВидео

20:02

ВСУ продвигаются в Курской области: Сырский рассказал детали наступления

19:26

"Мисс Украина" Апанасенко родила первенца и показала фото

Реклама
19:25

РФ нужно 100 000 штыков, чтобы остановить ВСУ: военный о боях на Курщине

19:10

Нужно ли помогать россиянам?мнение

19:01

"Котел" для 700 бойцов РФ: в Курской области взорван важный мост – детали удараФото

18:22

В Украину идет вторая волна адской жары: где ударит +37 градусов

18:16

Путин решением по Курской области подчинил армию и ФСБ: поможет ли это КремлюВидео

17:53

Из старого бомбардировщика в шикарный дом: фермер удивил реставрацией

17:47

В РФ истерика из-за прогноза нового прорыва ВСУ: названо вероятное направление

17:46

В Беларуси завели дело на комика, который пошутил про Лукашенко

17:23

Россияне находятся в 6 километрах от Мирнограда: в ГВА раскрыли критическую ситуацию

17:17

ВСУ прорвались на 40 км в Курской области: войска РФ сделали ответный шаг

17:00

Здесь творил чудеса Иисус: археологи нашли остатки древнего храма

Реклама
16:46

На территории Курской области могут создать новую республику: прогноз ГельманаВидео

16:30

Война может завершиться в ноябре: теперь есть один мирный план – политолог

16:19

В Украине вводят изменения в военном учете: что ждет мужчин

16:04

ВСУ обхитрили армию Путина, но есть лишь неделя: назван прогноз по Курской областиВидео

15:42

Без шансов, без вариантов: адвокаты оценили, может ли Долина вернуть имущество

15:24

После закрепления ВСУ на Курщине: Украина может начать переговоры с РФ - ГельманВидео

15:00

Головоломка для тех, у кого зрение орла: надо найти за 6 секунд льва

14:55

Женщина взяла 85-летнюю бабушку на американские горки - ее реакция бесценнаВидео

14:48

Войска РФ пытаются окружить город на Донбассе: продвинулись на двух участках – ISW

14:30

Больше не проблема: как удалить суперклей с пальцев - "спасательный" лайфхак

14:29

Жара возвращается: синоптик сказала, где будет "горячее всего" на выходных

14:26

"Посадим Россию за стол переговоров принуждением": в ОП озвучили сценарий мира

14:00

Реанимобиль за 350 тыс евро и лечение в клинике: состояние Лукашенко ухудшается

13:30

Реквием по российской авиации: ВСУ серьезно взялись за аэродромы РФ - эксперт

13:00

"Цените мгновения": Виталий Козловский поделился последними кадрами покойного отца

12:56

Провокации РФ ко Дню Независимости: украинцев предупредили об угрозе

12:52

Снижение ядерной эскалации России: ВСУ имеют все шансы захватить Курскую АЭС

12:52

Что будет с территориями Курской области: дипломат назвал цель операции ВСУ

12:44

Операция в Курской области: у Путина замедлилось наступление на одном направлении

12:38

Удивительный настой из ботвы от помидор - капуста будет размером с мяч

Реклама
12:20

7 необъяснимых форм поведения: эксперты раскрыли тех, кто имеет высокий IQ

12:12

РФ перебросила на Курщину тысячи военных с оккупированных территорий - CNN

12:04

Москву будет видно, как на ладони: Украина может оставить РФ без защиты с неба

11:57

Украинская певица вышла замуж за голливудского каскадера

11:53

Уже на следующей неделе: Украина может вернуться к графикам отключений света

11:43

РФ перебрасывает новые резервы в Курскую область: в ВСУ назвали направление

11:39

Добровольцы России на фоне Курской операции обратились к солдатам РФ

11:17

"Удачное время, чтобы подписать мирное соглашение": в Третьей штурмовой назвали условия

11:16

Обмен Курщины на Донбасс: Кремль активно пошел ва-банк - Жданов

11:08

"Движение курсов вверх": известно, будет ли "скачок" доллара на следующей неделе

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять