В оккупированном Крыму неспокойно: Керчь трясет от серии мощных взрывов

Оккупационные власти Крыма пока не комментируют причины взрывов в Керчи.

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В Керчи прогремела серия мощных взрывов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В пятницу, 16 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Громко было в Керчи, где расположен Крымский мост. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

Первые взрывы в городе прогремели около 21:38. По состоянию на 21:50 в Керчи зафиксировали семь мощных взрывов.

Оккупационные власти Крыма пока не комментируют причины взрывов. Пропагандистские каналы даже не объявили воздушную тревогу.

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В то же время агенты партизанского движения "Атеш" призвали жителей Керчи находиться в безопасных местах, подчеркивая опасность в городе.

"Керчь, советуем находиться в безопасных местах!" - призвали партизаны.

Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Взрывы в Крыму - последние новости

Напомним, в ночь на 16 августа, в Крыму также было громко. Россияне заявляли об атаке беспилотников на Севастополь, Керчь и Черноморское. По предварительным данным представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, поражена паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском.

Также неспокойно было в ночь на 9 августа. В Севастополе и Черноморском прогремели сильные взрывы. Оккупанты утверждали, что в Севастополе трижды отражали атаки ракет "Нептун", БПЛА и морских дронов.

Я сообщал Главред, в ночь с 8 на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское в оккупированном Крыму воины ГУР уничтожили российский катер проекта КС 701 типа "Тунец". Его ликвидировали с помощью ударного морского дрона MAGURA V5.

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