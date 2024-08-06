Все горит и взрывается: в Крыму на аэродроме начался жесткий пожар

На фоне пожара и взрывов оккупанты перекрыли железнодорожное сообщение.

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На аэродроме в Крыму жесткие взрывы / Коллаж: Главред, фото: Крымский ветер

В Крыму произошел жесткий пожар в районе российского аэродрома "Октябрьское". Также звучали очень мощные взрывы. Об этом сообщает "Крымский ветер".

Также утверждается, что возле села Звездное горят склады с боеприпасами и детонируют.

Также известно о том, что было перекрыто железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь - Джанкой. Причина приостановление якобы "техническая".

видео дня

Смотрите видео о взрывах на аэродроме в Крыму:

На аэродроме в Крыму жесткие взрывы / фото: скриншот

Позже "Крымский ветер" сообщил о том, что российские оккупанты подняли в воздух авиацию над Симферопольским районом.

Удары по целям в Крыму - что известно

Напомним, в ночь на 2 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

Военно-политический эксперт группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что Украина уже работает над освобождением Крыма. Силы обороны Украины постепенно обрекают оккупантов на захваченном полуострове на полную изоляцию. И когда враг будет изолирован, начнется освобождение Крымского полуострова.

Кроме того, Защитники Украины в ночь на 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Это один из аэродромов, которые страна-агрессор Россия использует для контроля воздушного пространства и нанесения ударов по территории Украины.

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