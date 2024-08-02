В Крыму прогремели взрывы: СМИ заявили о "прилете" в судоремонтный завод ЧФ РФ

"Гауляйтер" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что "атака отражена". Якобы было сбито "более 4 воздушных целей".

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Ночью в Крыму прогремели взрывы / скрин, УНИАН

В ночь на 2 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

Как пишет Telegram-канал Крымский ветер, взрывы гремели от Севастополя до Балаклавы около половины второго ночи, а также - в Евпатории и Саках.

После первых взрывов из Бельбека подняли самолеты. Над центром Севастополя был виден дым. В жилом районе города, веротно, падали осколки.

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"Есть прилет в районе 13-го судоремонтного завода ЧФ РФ в Килен-бухте. Похоже, именно над ним поднимался дымок", - писал Крымский ветер со ссылкой на подписчика.

"Гауляйтер" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что в городе шла работа сил и средств противовоздушной обороны.

Кроме того, гауляйтер заявил о якобы угрозе баллистики. А позже написал в своем Telegram-канале, что якобы были сбиты несколько воздушных целей.

"По информации от Спасательной службы Севастополя, зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Также обломки упали в районе улицы Острякова, горят части сбитого БПЛА", - написал он.

Оккупационный "чиновник" добавил, что также обломки сбитых воздушных целей будто бы упали в районе улицы Симонка и Учкуевки, Остраякова, Пилипенко, на Морских пехотинцев.

Данных о пострадавших пока нет.

Позже гауляйтер заявил об "отражении массированной атаки на Севастополь", и добавил около 02:10, что было сбито "более 4 воздушных целей".

Впоследствии гауляйтер Севастополя заявил о перекрытии проспекта генерала Острякова из-за якобы сбитой ракеты ATACMS с суббоеприпасами.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

По словам представителя оккупационной "администрации", это ориентировочно продлится до полудня.

"Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома", - написал так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев в своем Telegram.

Он также рассказал, что фугасная часть ракеты ATACMS, сбитая ПВО, пробила девятиэтажки и застряла на техническом этаже. Детонации не было.

Ракета ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

Взрывы в Крыму - последние новости

В ночь на пятницу, 26 июля, в Крыму погремела серия взрывов, которые были слышны в Новофедоровке, в районе Окуневки и Симферополе. По данным СМИ, на оккупированном полуострове горит аэродром "Саки" в Новофедоровке и слышна детонация боеприпасов.

Позже в Генштабе подтвердили, что защитники Украины в ночь на 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" в Крыму.

15 июля оккупанты пожаловались на атаку по Крыму и РФ, там прогремели взрывы. По информации от спасательной службы Севастополя, зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома.

В результате удара беспилотных летательных аппаратов по военным объектам РФ в оккупированном Крыму была поражена воинская часть россиян. В Сети раскрыли детали удара по целям в Крыму также известно, что ранее эта же часть была атакована 15 июля.

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