Был шанс отрезать Крым: известно, какая операция ВСУ могла стать ключевой в войне

Операция на Херсонщине имела вид "классической операции морской пехоты", говорит Самусь.

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Какая операция ВСУ могла стать ключевой в войне / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Операция в Крынках Херсонской области, которая началась в октябре 2023-го, могла бы стать ключевой в этой войне. Впрочем, в конце июня 2024-го ВСУ отошли из поселка. Об этом заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в интервью "УП".

Он подчеркнул, что эта операция на Херсонщине выглядела как "классическая операция морской пехоты с точки зрения создания или подготовки к созданию плацдарма".

"Далее должно было бы быть его развитие, но этого не произошло. Операция могла бы стать ключевой в этой войне, потому что мы бы тогда отрезали Крым от России и в принципе создали бы условия для блокады полуострова", - отметил эксперт. видео дня

По его словам, сейчас трудно сказать - была эта операция удачной или нет, потому что нам неизвестен её замысел.

"Возможно, это еще не конец, возможно, она будет иметь продолжение. С тактической и оперативной точки зрения она имеет перспективу", - подчеркнул Самусь.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь - военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором Вестника экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Ситуация в Крынках - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи вблизи села Крынки на левобережье Херсонщины, а также на островах в этом районе. Самым горячим направлением остается Приднепровское.

Стоит заметить, что украинские бойцы вышли из Крынок еще в середине июня 2024 года. Но представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что отступление из разрушенного российскими войсками села не изменило общей ситуации на фронте.

Кроме этого, военный аналитик Роман Погорелый отметил, что россияне пытаются закрепиться на руинах Крынок. По его словам, есть вероятность, что оккупанты попытаются продвинуться на правый берег Днепра.

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