РФ запустила по Украине 35 ракет разных типов и 23 дрона: сколько удалось сбить

В ночь на 2 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской, Сумской и Харьковской областям, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты. Также армия РФ атаковала Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, радиотехнические войска обнаружили 58 воздушных целей – 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:
- 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей – РФ;
- 14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ;
- 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгоросской области РФ;
- 1 ракету неустановленного типа из Белгоросской области;
- 23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска – РФ.
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил, а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины было сбито:
- 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 20 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно потеряны. Информация уточняется.
Боевая работа проводилась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.
Ракетный удар по Украине 1- 2 сентября 2024
Рано утром в понедельник, 2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.
В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах. Зафиксировано возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. По данным КГВА, силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических. Кроме того, был сбит ударный беспилотник.
В результате российского ракетного удара по Сумам вечером 1 сентября ранения получили тринадцать человек, в том числе четверо детей. Разрушениям подверглось учебное заведение и по меньшей мере 5 многоэтажек.
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