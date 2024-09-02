РФ запустила по Украине 35 ракет разных типов и 23 дрона: сколько удалось сбить

Защитники украинского неба уничтожили 9 баллистических, 13 крылатых ракет и 20 дронов.

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Оккупанты ударили по Киеву ракетами утром 2 сентября / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 2 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской, Сумской и Харьковской областям, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты. Также армия РФ атаковала Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, радиотехнические войска обнаружили 58 воздушных целей – 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:

16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей – РФ;

14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ;

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгоросской области РФ;

1 ракету неустановленного типа из Белгоросской области;

23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска – РФ.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил, а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины было сбито:

видео дня

9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

13 крылатых ракет Х-101;

20 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно потеряны. Информация уточняется.

Боевая работа проводилась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 1- 2 сентября 2024

Рано утром в понедельник, 2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.

В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах. Зафиксировано возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. По данным КГВА, силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических. Кроме того, был сбит ударный беспилотник.

В результате российского ракетного удара по Сумам вечером 1 сентября ранения получили тринадцать человек, в том числе четверо детей. Разрушениям подверглось учебное заведение и по меньшей мере 5 многоэтажек.

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